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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خطوات سهلة لشراء سيارة مستعملة بدون أعطال.. تفاصيل

خطوات لشراء سيارة
خطوات لشراء سيارة مستعملة بدون أعطال

شهد سوق السيارات العالمي خلال الفترة الماضية العديد من الأزمات، التي أثرت علية بشكل سلبي ، نتيجة الأحداث العالمية التي يمر بها الجميع، مما أدي الي عدم توافر إصدارات جديدة من السيارات لدي الوكلاء والموزعين، وذلك أدي الي اتجاه المواطنين الي سوق السيارات المستعمل باعتباره ملاز امن .

خطوات لشراء سيارة مستعملة بدون أعطال

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المقبلين علي شراء سيارات مستعملة يعتبرون أن السيارة عبارة عن قيمة تحفظ الأموال بشكل جيد ولا يوجد به خطورة، وذلك لان السيارات دائما ما تحتفظ بـ قيمتها مقابل سعر .

يعرض موقع صدى البلد  خطوات بسيطة لشراء سيارة مستعملة بدون أعطال :

1- تحديد ميزانية الشراء

تحديد ميزانية الشراء

يجب علي الأشخاص المقبلين علي الشراء أن يقوموا بتحديد القيمة التي يريدون شراء سيارة بها، وذلك حتي لا يتسع نطاق البحث أمامه ويقع في حيرة الاختيار، وذلك لان السوق المحلي للسيارات يتوافر به عدد غير محود من السيارات المستعملة .

2- البحث عن سيارة

البحث عن سيارة

بعد تحديد قيمة ميزانية الشراء يجب عليك اختيار السيارات الاقتصادية، والاعتمادية التي تحتفظ بسعرها مع مرور الوقت ، ويجب اختيار السيارة أيضا حسب الحاجة اليها والي استخداماتها .

3- فحص السيارة فنياً

فحص السيارة فنياً

مهما كانت خبرة الأشخاص المقبلين علي شراء سيارات مستعملة ، فيجب عليهم إحضار فني سيارات معهم لتقييم السيارة، ويقم بوضع متوسط سعر مناسب ، بالإضافة الي تحديد أجزاء ضعف السيارة التي لا يعرفها إلا المتخصصين.

4- تجربة السيارة بعد الاختيار

تجربة السيارة بعد الاختيار

يجب بعد اختيار وفحص السيارة أن يقوم المشتري بتجربتها بنفسة، مع التدقيق الجيد لملاحظة أي شيء غير طبيعي بأجزاء السيارة أو بالمحرك أو أي أصوات ناتجة عن القيادة .

5- الاهتمام بالسيارة بعد الشراء

الاهتمام بالسيارة بعد الشراء

بعد شراء السيارة فيجب عليك أن تقوم بتغير العديد من الأجزاء المهمة بها وذلك لضمان عملها بشكل جيد وبدون أعطال مفاجأة منها، سير المحرك، والفلاتر، والكاوتش، والبطارية .

البحث عن سيارة فحص السيارة فنيا تجربة السيارة بعد الاختيار شراء سيارة مستعملة بدون أعطال

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