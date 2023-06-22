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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. شاهد صلاح أبو سيف يعلم سعاد حسني غسل الأواني بالترعة

صلاح أبو سيف
صلاح أبو سيف

يحل اليوم الخميس 22 يونيو، ذكرى رحيل المخرج صلاح أبو سيف، الذي ولد في 10 مايو عام 1915، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1996، عن عمر يناهز الـ 81 عاما.

صلاح أبو سيف أحد رواد السينما الواقعية، كان يعمل بالمحلة الكبرى (بشركة المنسوجات) في بداية حياته، وهناك التقى بالمخرج نيازي مصطفى الذي ساعده في الانتقال للعمل في أستوديو مصر حينما لاحظ حبه للسينما في عام 1936.

 

صلاح أبو سيف ومسيرته 

درس صلاح أبو سيف، السينما بفرنسا وإيطاليا، وحين عاد عمل بأستديو مصر لمدة كبيرة حتى أصبح مديرا لقسم المونتاج.

عمل صلاح أبو سيف، مساعدا للمخرج كمال سليم في فيلم (العزيمة) من بطولة فاطمة رشدي وحسين صدقي، حتى أخرج أول فيلم روائي له (هو دائما في قلبي) بطولة عماد حمدي وعقيلة راتب ودولت أبيض عام 1946.

منعت الرقابة عام 1942 فيلم صلاح أبو سيف «العمر واحد» بدعوة أنه يثير غضب الأطباء فتم تغيير عنوان الفيلم إلى «نمرة 6» لإقناع الرقابة بعرضه.

 

صلاح أبو سيف يعلم سعاد حسني غسل الأواني 

وقبل عدة سنوات، تداول رواد التواصل الاجتماعي صور نادرة للمخرج صلاح أبو سيف رائد الواقعية في السينما المصرية مع الفنانة السندريلا سعاد حسني حيث يظهر في إحدي الصور وهو يعلمها كيفية غسل (الأواني) في الترعة وذلك ضمن كواليس فيلم الزوجة الثانية الذي قام بإخراجه عام 1967 وفي الصورة الأخرى وهو جالس بجوار السندريلا في أحد المهرجانات العالمية.

صلاح أبو سيف وسعاد حسني 
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