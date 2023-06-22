بعد موافقة النواب.. 6 شروط للترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة جهاز الملكية الفكرية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة أول أمس الثلاثاء ، على مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وحدد القانون الجديد، عدة شروط لمن يرغب في الترشح لمتابعة رئيس مجلس الإدارة للجهاز.

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في هذا الصدد ، نصت المادة 8 من القانون على أن يشترط أن يتوفر في كل من رئيس الجهاز ونائبه الشروط الآتية:

1_ أن يكون مصرياً.

2_ أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3_ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4_ أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

5_ أن يكون من ذوي الخبرة في اختصاصات الجهاز وأعماله.

6_ ألا يكون له مصالح تتعارض مع واجبات منصبه أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته.