عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حتى لا تصاب بالأمراض.. استشاري يقدّم روشتة متكاملة للتخلص من القلق والتوتر

التوتر
التوتر

الكثير من الأشخاص يعاني من التسرع في التعبير عن انزعاجهم أو غضبهم ويرتبط الضغط  المستمر بمجموعة كبيرة من المشاكل الصحية منها الإفراط في تناول الطعام والأرق والاكتئاب، كما من الممكن أن تزيد نوبات الغضب من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
ولكن لـ ترويض الغضب فوائد هامة ليس في تحسين المزاج وجلب السعادة فقط، وإنما في تحسين صحة الجسد أيضاً.

نقدّم بعض الحلول البسيطة، التي تساعدنا في التغلب على الغضب وفقًا للدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية الذي قدم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" روشتة متكاملة للسيطرة علي الغضب وهي :


خطوات للسيطرة على الغضب والتوتر:


- أخذ نفس عميق ببطء ويساعد هذا التنفس العميق على ملء المعدة والرئتين بالهواء وتزويد الجسم بالأكسيجين، والذي يعمل على موازنة نسبة ضغط الدم ويساعد على الشعور بالاسترخاء.


- قد تكون نتيجة تصرفات الأشخاص الآخرين ترتبط بحياتهم، وليست موجهة ضدك.. التي قد تكون نتيجة سلوكهم الذي سبب لك الإنزعاج.


- التسامح دائمًا قد يساعدك على أن تكون قدوة في المسامحة في مواقف الضغط.


-مهما كان الشيء الذي يزعجك، تذكر بأنه شيء مؤقت ويمكنك التحكم به، إذ إنك لن تشعر هكذا لمدى حياتك، فالمشكلة هي مجرد مسألة وقت وتزول مهما كانت كبيرة.

- حوّل انتباهك للأشياء الأكثر أهمية في حياتك

-وجّه تفكيرك إلى الأشياء الجميلة التي تهمك أكثر من الأشياء التي تترك آثارًا مؤلمة.

أزمات القلب استشاري الصحة النفسية استشاري الإفراط فى تناول الطعام الأزمات القلبية الاك استشاري الصحة النفسي الإكتئاب التنفس العميق الشعور بالاسترخاء السكتات الدماغية المشاكل مخاطر الإصابة لدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية وليد هندي استشاري الصحة النفسية والسكتات الدماغية والتوتر ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 22 يونيو 2023

موضوعات متعلقة

خطيب المسجد الحرام يوصي بهذه الأعمال بشهر رمضان للمنافسة في دخول الجنة

لماذا رمضان أعظم الشهور؟.. خطيب المسجد الحرام: بقى ثلثاه فاغتنموه لـ10 أسباب

3 نصائح مأخوذة من قصة إبليس مع سيدنا ‏موسى‏ .. عضو كبار العلماء يوضح

عضو كبار العلماء: تلاحم المصلين من قارات العالم بالأزهر ‏يذكرنا بأم القرى

ترشيحاتنا

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون في كأس مصر

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمطروح

كارثة|زيلينسكي يتهم روسيا بالتخطيط لمهاجمة محطة زابوريجيا النووية.. ورد عاجل من الكرملين

بـ195 جنيها.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار اللحوم بمناسبة عيد الأضحى|فيديو

أمين عام الأمم المتحدة يدين أعمال التخريب من قبل المستوطنين ويصفها بـ"الإرهابية"

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن الخسائر الأوكرانية خلال الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ