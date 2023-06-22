حتى لا تصاب بالأمراض.. استشاري يقدّم روشتة متكاملة للتخلص من القلق والتوتر

الكثير من الأشخاص يعاني من التسرع في التعبير عن انزعاجهم أو غضبهم ويرتبط الضغط المستمر بمجموعة كبيرة من المشاكل الصحية منها الإفراط في تناول الطعام والأرق والاكتئاب، كما من الممكن أن تزيد نوبات الغضب من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

ولكن لـ ترويض الغضب فوائد هامة ليس في تحسين المزاج وجلب السعادة فقط، وإنما في تحسين صحة الجسد أيضاً.

نقدّم بعض الحلول البسيطة، التي تساعدنا في التغلب على الغضب وفقًا للدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية الذي قدم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" روشتة متكاملة للسيطرة علي الغضب وهي :



خطوات للسيطرة على الغضب والتوتر:



- أخذ نفس عميق ببطء ويساعد هذا التنفس العميق على ملء المعدة والرئتين بالهواء وتزويد الجسم بالأكسيجين، والذي يعمل على موازنة نسبة ضغط الدم ويساعد على الشعور بالاسترخاء.



- قد تكون نتيجة تصرفات الأشخاص الآخرين ترتبط بحياتهم، وليست موجهة ضدك.. التي قد تكون نتيجة سلوكهم الذي سبب لك الإنزعاج.



- التسامح دائمًا قد يساعدك على أن تكون قدوة في المسامحة في مواقف الضغط.



-مهما كان الشيء الذي يزعجك، تذكر بأنه شيء مؤقت ويمكنك التحكم به، إذ إنك لن تشعر هكذا لمدى حياتك، فالمشكلة هي مجرد مسألة وقت وتزول مهما كانت كبيرة.

- حوّل انتباهك للأشياء الأكثر أهمية في حياتك

-وجّه تفكيرك إلى الأشياء الجميلة التي تهمك أكثر من الأشياء التي تترك آثارًا مؤلمة.