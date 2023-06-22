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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هالة السعيد لـ"صدى البلد": إلغاء مصر الإعفاءات الممنوحة لجهات الدولة رسالة طمأنينة لمجتمع الأعمال

هالة السعيد، وزيرة
هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إلغاء مصر الإعفاءات الممنوحة لجهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية دعما للقطاع الخاص قرار في غاية الأهمية. 

وأضافت هالة السعيد، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن تحفيز القطاع الخاص كان ضمن خطة الإصلاحات الهيكلية، لافتة إلى أهمية الحيادية التنافسية بين الدولة والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء ومشاركة الوزارات والجهات المعنية. 

وأكدت وزيرة التخطيط أنه عند الحديث مع القطاع الخاص كانت هذه الإعفاءات مطلبا رئيسيا. 

وأشارت إلى أن إلغاء مصر الإعفاءات الممنوحة لجهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية سيكون رسالة طمأنينة لمجتمع الأعمال.

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