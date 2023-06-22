العروض تنهال على نجم الأهلي.. وكولر يحسم موقفه

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، تلقي طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 4 عروض لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" طاهر محمد طاهر يتلقى 4 عروض لكن مارسيل كولر المدير الفني ولجنة التخطيط رغبتهما هي بقاء اللاعب".

ويرتبط طاهر محمد طاهر بعقد مع النادي الأهلي صيف 30 يونيو 2025.

الأهلي يواجه حرس الحدود:

في سياق آخر، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا ثقيلا على نظيره حرس الحدود، اليوم الخميس، على ملعب “الكلية الحربية”، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16 ببطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن بيراميدز متصدر الترتيب، مع تبقى 6 مباريات مؤجلة للمارد الأحمر، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ 18 والأخير برصيد 20 نقطة.



