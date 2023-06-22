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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار جنايات الزقازيق على الأم المتهمة بقتل طفلها بفاقوس.. شاهد

صدى البلد

بجسدها النحيف وعيون مليئة بالترقب متفقدة جميع أرجاء قاعة محكمة جنايات الزقازيق وسط حراسة أمنية مشددة وقفت الأم المتهمه بقتل نجلها خلال الجلسة الرابعة تنتظر قرار رئيس المحكمة وذلك بعد ثلاث جلسات خلال الأسبوع الحالي.

ومن جانبها قررت هيئة محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة المتهمه الي جلسة يوم 17/7 المقبل للنطق بالحكم لفحص هاتفها المحمول وعرضها على لجنة خماسية من الطب النفسي بجامعتي الزقازيق والمنصورة للوقوف علي مدي مسئوليتها وما اذا كانت تعاني من اي امراض نفسية.

فيما شهدت الجلسة الثالثة والتي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي شهدت سماع شهادة الشاهد الرئيسي في الواقعة والذي الجريمة وقام بإبلاغ الاجهزة الامنية وروي تفاصيل ما حدث تفصيلاً امام هيئة المحكمة كما استمعت المحكمة لشهادة الشاهدة الثالثة في القضية والتي اكدت ان المتهمة كان تخشي جدا علي نجلها وتخاف عليه وانها كانت تصرخ بصفة مستمرة في بعض الاحيان وعند سؤالها عن سبب ارتكابها الواقعة اكدت الشاهدة انها لا تعلم.

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فيما شهدت الجلسة الثانية والتي انعقدت الاثنين الماضي الاستماع الي شهادة "زينب م" شاهدة الاثبات واحدي جارات الام المتهمة وتم مناقشتها من هيئتي الدفاع بالحق المدني ودفاع المتهمه كما وجهت النيابة سؤال للشاهدة وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمة بعرضها علي احد الأطباء النفسيين لمعرفة حالتها النفسية الحالية وخاصة انها تنفي اصابتها بأي مرض نفسي.

https://youtu.be/tEkejJeHp00

 

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