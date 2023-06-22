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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتصحى تعبان وضربات قلبك سريعة .. اعرف السبب

الارهاق بعد النوم
الارهاق بعد النوم

يعاني البعض من زيادة معدل ضربات القلب عند الاستيقاظ من النوم ويصاحبها اضطراب في عملية التنفس رغم عدم معاناتهم من أمراض الجهاز التنفسي أو القلب. 

ووفقا لموقع “ فيستي. رو” قال الدكتور سيرغي أغابكين، إن زيادة معدل ضربات القلب في الصباح له أسباب عديدة فى مقدمتها أمراض الغدة الدرقية.

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وأوضح سيرغي أن هذه الحالة يمكن أن تحدث بسبب غير متوقع للكثير من الأشخاص وهو ارتفاع صوت المنبه، ولكن بعد ذلك ينخفض معدل ضربات القلب تلقائيا، أو قد تكون بسبب وجود مشكلة في عمل الغدد الصماء: الغدة الكظرية، الغدة الدرقية.

وأكد أنه يجب في مثل هذه الحالات استخدام جهاز هولتر وبعد ذلك يفك الطبيب المختص بأمراض القلب ما يسجله الجهاز باستخدام كمبيوتر وذلك لمتابعة الحالة أطول فترة ممكنة حتى يتم التمكن من معرفة حالة ضربات القلب وسبب زيادتها.

وفي هذه الحالة الخضوع لفحص شامل لتحديد سبب زيادة ضربات القلب بدقة ومن ثم وصف العلاج المناسب ولأنه في بعض الحالات يكون السبب تناول أدوية تؤثر في عمل الغدة الدرقية، وفي بعض الحالات يمكن أن تكون أدوية مسكنة.
 

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