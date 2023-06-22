مهرجان المسرح المصري يكرم سامي عبد الحليم في دورته السادسة عشرة

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة النجم محمد رياض الفنان الدكتور سامي عبد الحليم، خلال الدورة الـ 16 والتي ستنطلق خلال الفترة من يوم 27 يوليو المقبل وتستمر الفعاليات حتى يوم 12 أغسطس المقبل.

عبر الفنان سامي عبد الحليم عن سعادته بهذا التكريم قائلا : بالرغم من تكريمي في العديد من المهرجانات والفعاليات المحلية والدولية إلا أن هذه المرة الأولى التي اشعر فيها بمشاعر مختلطة ما بين المفاجأة والامتنان والسعادة، وشعرت أن هناك من يرى مجهودي في المسرح بل ويقدره، وفي تلك اللحظة التي تفاجأت بتكريمي فيها خلال مهرجان للمسرح المصري، شعرت أن مجهود الأعوام السابقة لم يضع هباء.

وأضاف عبد الحليم : اشكر كل إدارة المهرجان واللجنة العليا على هذه المفاجأة السارة واختيارهم لي لتتويج مشواري الفني بهذا التكريم، وأعتز بكل أعمالي المسرحية خاصة تلك التي شاركت فيها مع المخرج طارق الدويري ومنها " المحاكمة" و" زمن الطاعون" وغيرها من الأعمال، كما أن اقرب الأعمال إلى قلبي في التلفزيون مسلسل " خرم إبرة" لأن له معزة كبيرة في قلبي وجاء لي في وقت مهم في حياتي.

من جانبه علق الفنان محمد رياض ، رئيس المهرجان على ذلك التكريم قائلا: إن الفنان الدكتور سامي عبد الحليم، فنان اكاديمي مهني يستحق التكريم عن جدارة، لأنه أفنى حياته في العمل المسرحي والأكاديمي واعتقد أن هذا حقه علينا كمهرجان للمسرح المصري، وهذا ليس قراري بمفردي ولكنه قرار اللجنة العليا أيضا تقديرا لمشواره الكبير.

يشار الى أن الفنان الدكتور سامى عبد الحليم " تخرج من كلية دار علوم عام ١٩٧١،وإلتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية عام ١٩٨٣ وحصل على الدكتوراه في فنون الإخراج المسرحي من اسبانيا عام ١٩٩٢ ،وشارك بعدد كبير من المسرحيات حوالي ٨٠ مسرحية منهم ٣٥ عرضا بالمسرح المتجول، وقام بالمشاركة في مسرحيات " المحاكمة" و "الحارس" و "منمنمات تاريخية" وعرض "شمس الشموسة" للمسرح القومي للطفل، وشارك فى تأسيس وإنشاء وحدة المعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية، فضلا عن أدواره المميزة في الدراما حيث جسد شخصية " بيرم التونسي" في مسلسل أم كلثوم .