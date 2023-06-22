عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تحظي بتأييد الشباب العربي.. وتهزم أمريكا في سباق النفوذ بالمنطقة

صدى البلد

أجرت شركة "أصداء بي سي دبليو" استطلاعًا للشباب العربي في 18 دولة عربية. وجد الاستطلاع أن 80% من المستطلعين يعتبرون الصين حليفة لدولهم، مقارنة بـ 72% للولايات المتحدة.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة السابعة بين الدول التي تعتبر صديقة، بينما تحتل الصين المرتبة الثانية بعد تركيا. ويظهر الاستطلاع أن شعبية الصين ارتفعت تدريجيًا على مر السنين مع توسع نفوذها في المنطقة.

سبب شعبية الصين: التجارة والثقافة

يقول المحللون إن هناك عدة عوامل تساهم في زيادة شعبية الصين بين الشباب العربي. ومن بين هذه العوامل، التجارة والاستثمارات والمشاريع التنموية التي تقودها الصين في المنطقة، مثل "الحزام والطريق" و"المؤسسة الآسيوية للاستثمار في البنية التحتية".

كما تلعب الثقافة والإعلام دورًا في نشر صورة إيجابية للصين، مثل ازدهار المحتوى  والصادرات التكنولوجية والأخبار المؤثرة. بالإضافة إلى ذلك، تُظهِر الصين قوتها وثقتها كقوة عظمى صاعدة، مقارنة بالولايات المتحدة التي تعاني من اضطرابات داخلية وانسحاب خارجي.

رأى المستطلعین: أمریکا ستظل حلیفًا أکثر أهمیة

رغم ازدياد شعبية الصين، لا يزال ثلثا المستطلعین يرون أن أمریکا ستکون حلیفًا أکثر أهمیة من الصین وروسیا خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويقول المحللون إن سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط مستمرة في عدم الحصول على التأييد الشعبي في المنطقة، لا سيما بدعمها لإسرائيل، والتي وجد الاستطلاع أنها تصنف باستمرار على أنها "العدو" الأول بين المستطلعين.

ولكنهم يضيفون أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بقوتها الناعمة ودورها كضامن للأمن في المنطقة، وأنه من الصعب أن تحل محلها قوى عالمية أخرى مثل الصين أو روسيا.

كما يشير البعض إلى أن هناك تباينًا بين موقف الحكومات والشعوب في المنطقة، وأن بعض الدول العربية لا تزال ترغب في التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات مثل مكافحة التطرف والإرهاب والتغير المناخي.

الصادرات التكنولوجية الحزام والطريق الشباب العربي الولايات المتحدة قوتها الناعمة مكافحة التطرف الصين وامريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

ساعات تفصلهم عن الموت | غواصة البحث عن تيتانيك في طريقها لنهاية مأساوية

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام قرب سفينة تيتانيك

ترشيحاتنا

إجراء عاجل.. أوكرانيا تعلن التعبئة العامة في كييف

التخلي عن الدولار الأمريكي.. الهند توجه ضربة موجعة لـ الأخضر بعملة جديدة

السياحة: استرداد قطعتين أثريتين من فرنسا .. وبروتوكول هندي للبحث والتنقيب بمصر

العثور على حطام إطار الهبوط والغطاء الخلفي لغواصة "تيتانيك" المفقودة

سورة الكهف ليلة الجمعة.. بـ 10 آيات حصن نفسك من الدجال

عالم آثار يطالب بإعلان الأول من يوليو يومًا للتراث المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لمريض الصدر والربو أثناء أداء مناسك الحج

بعد إصابة البابا تواضروس.. اعرف أعراض وأسباب وعلاج العصب السابع

تحذير.. النظافة الشديدة تصيب الجسم بالأمراض

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

مي فاروق تكشف عن فنانة تستحق لقب "صوت مصر"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ