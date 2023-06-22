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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: نوصي بعمل صندوق تعويضي للنساء المعنفات والناجيات منه

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب

‏قالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، خلال جلسات الحوار الوطني، أن هناك ارتفاعا في معدلات العنف في المجتمع بطريقة ملحوظة وللأسف يكون هناك تبريرات من المجتمع مثلما لاحظنا في بعض القضايا وكل هذه المؤشرات خطيرة تستدعي تدخل واعي.

 

وتابعت أمل سلامة أن لدينا بعض التوصيات لمواجهة العنف الأسري أولا ضرورة إصدار تشريع موحد لمناهضة العنف ضد المرأة وهذه ليست فكرة جديدة لقد سبقنا فيها المجلس القومي للمرأة، والأمر الثاني يجب على مصر أن تلتزم بالتزاماتها الدولية وتنظر إلى تعريف العنف ضد المرأة وفقا للإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والجديد في الأمر أنه يجب علينا العمل على خطابات الكراهية والتحريض ضد المرأة و المساس بالحياة الشخصية للنساء كمبررات لممارسة العنف في المجال العام بما يدفع بوقائع عنف في المجال الخاص.

 

 صندوق تعويضي للنساء

 

وأضافت  نحن لدينا مشاكل كثيرة في تعريف ما هو المقصود بخطاب الكراهية والتحريض ويجب الزام الأجهزة المختلفة بتقديم تغيرات ناعمة مثل الإعلام والتعليم والثقافة والسينما كل هذه الحزمة عليها أن تقود فصل كامل في القانون بما يلزم الجهات المختلفة، ومن المهم العمل على فكرة التغير الناعم، ونوصي أيضا بعمل صندوق تعويضي للنساء المعنفات والناجيات من العنف

الحوار الوطني أمل سلامة العنف العنف الأسرى صندوق تعويضي للنساء

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