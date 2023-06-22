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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمانية: يجب التأكد من السلامة النفسية للمقبلين على الزواج

النائبة ايرين سعيد
النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

‏قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وممثل حزب الإصلاح والتنمية، خلال جلسات الحوار الوطني، انه لا يوجد شك لدينا أننا حاليا في العصر الذهبي للمرأة وحصلنا على مكتسبات كثيرة ولكن ننتظر المزيد، أما بخصوص جلسة اليوم وهو العنف الأسري فقد تم تعريفه من قبل منظمة الصحة العالمية بأنه أي فعل قسري نفسي أو بدني أو جنسي يستخدم من المعنف ضد الضحية من أفراد الأسرة.

 

وتابعت إيرين سعيد أن الأكثر شيوعا هو العنف ضد النساء ثم الأبناء وكبار السن وأيضا لا ننكر أن هناك عنفا ضد الرجل، والعنف الأسري اشد فتكا من المرض العضوي لأن المرض العضوي لا يورث لكن العنف الأسري يورث واثاره تمتد لأجيال وتابعت لدينا بعض التوصيات ‏ لمواجهة العنف الأسري أولا نوصي بضرورة تعريف شامل للعنف الأسري في القانون المصري و ضرورة توعية المقبلين على الزواج والمقبلين على الإنجاب بماهية الأسرة وكيفية تأسيسها.

 

 

السلامة النفسية للمقبلين على الزواج

 

وأضافت ثانيا ضرورة التأكد من السلامة النفسية للمقبلين على الزواج مثلما يحدث مع الأمراض العضوية التي يتم الكشف عليها، ثالثا توعية الأطفال بالمدارس بحقوقهم وتعريفهم بوثيقه حقوق الطفل ووجود أرقام خط نجدة الطفل أمامهم في المدارس باستمرار، رابعا تفعيل دور الاخصائي النفسي بالمدارس وهم موجودون ولكن ليس لهم أي دور فعلي على الأرض، خامسا يجب مساندة المرأة وتمكينها لمواجهة العنف الأسري، ونطالب الحكومة بتفعيل المادة 96 من قانون العمل والتي تنص على الزام أي مؤسسة يوجد بها 100 سيده او اكثر بعمل حضانة داخلها لتضم الأطفال لتمكين السيدة اقتصاديا لتربية أطفالها بشكل سليم.

إيرين سعيد مجلس النواب حزب الاصلاح والتنمية الحوار الوطني العنف الأسرى

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