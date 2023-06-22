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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وجامعة الدول العربية

صدى البلد

شهد اليوم مقر جامعة الدول العربية مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كلاً من الأكاديمية الوطنية للتدريب وجامعة الدول العربية، وقد وقع المذكرة عن الأكاديمية الدكتور حسام مطاوع مستشار عام الأكاديمية، وعن جامعة الدول العربية الوزير المفوض ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، وقد شهد مراسم التوقيع الدكتورة/ رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

 

تهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم إلى تعزيز الوعي بمفهوم التنمية المستدامة ودعم الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي والتكنولوجي من أجل دعم جهود الطرفين في تنسيق التقدم الإقليمي العربي والإفريقي نحو تحقيق أهداف التنمية من خلال التدريب وبناء وتنمية القدرات.

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