للمرة السادسة على التوالي.. طلاب هندسة بترول الأزهر يحصدون جائزة التميز العالمية

استطاع طلاب جمعية مهندسي البترول العالمية بقسم هندسة البترول والتعدين بالأزهر الحصول على جائزة التميز العالمية الأولى على مستوى جمعيات البترول العالمية وللمرة السادسة على التوالي يتم تكريم جمعية مهندسي الأزهر من جمعية مهندسي البترول العالمية على مستوى العالم هذه الجائزة هي الأعلى تكريماً، حيث تعترف فقط بأعلى 10٪ من فصول طلاب SPE حول العالم.

ويعتبر فريق SPE Al-Azhar هي جمعية مهندسي البترول جامعة الأزهر (Society of Petroleum Engineers) وأحد فروع SPE international جمعية مهندسي البترول العالمية بأمريكا التي تضم أكثر من 480 جمعية حول العالم وتعد الأزهر واحدة منهم، ولقد تأسس الفريق عام 2005 في جامعة الأزهر.

طلاب هندسة بترول الأزهر

وعن رؤية الفريق ، فإنها تكمن في الفوز بأفضل جمعية مهندسي البترول على مستوى العالم والتي تقدم من جمعية مهندسي البترول العالمية بأمريكا تحت مسمى ال Outstanding، ومساعدة جميع الطلاب وحديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل وذلك عن طريق عمل محاضرات ومؤتمرات وتدريبات سواء كانت في مجال البترول أو غير مجال البترول، وشعارهم "كُن الشخص الذي يتألق، والسعي إلي تطوير كل فرداً على المستوى الشخصي والمهني".