فصل الكهرباء عن عدة مناطق ببيلا في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بكفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر الجاري، عن مغذيي «الصنايع» و«الثقافة» بلوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، لتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة وتركيب سكاكين جديدة ضمن خطة التطوير المستمرة لتحديث شبكات الكهرباء ورفع كفاءتها.

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الإثنين، أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار على مغذي «الصنايع» تشمل مستشفى الحميات وحي الصنايع، بينما تتأثر مناطق البوسطة القديمة، والتحرير الجديد، والمركز القديم، بانقطاع مغذي «الثقافة».

وشددت هندسة كهرباء بيلا، على أن أعمال الصيانة تهدف إلى رفع كفاءة التغذية الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، داعية الأهالي والمنشآت الخدمية الواقعة في نطاق المناطق المتأثرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الانقطاع المحددة.