حملة موسعة لاستعادة المظهر الحضاري بحي غرب شبرا الخيمة

قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية حملة ميدانية مكبرة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة، بهدف إستعادة المظهر الحضاري للمدينة وتيسير الحركة المرورية على المواطنين.

وتأتي هذه الحملة ضمن حرص محافظة القليوبية للقضاء علي الاشغالات والمظاهر العشوائية ورفع كفاءة النظافة بالشوارع العامة وجاءت الحملة بحضور كل من الدكتور إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، وياسر إبراهيم، نائب رئيس حي غرب شبرا، إلى جانب مديري ومسؤولي إدارات الإشغالات والصحة والتموين والمخلفات الصلبة.

وتضمنت الجولة المرور على شارع كلية الزراعة بحي غرب شبرا، حيث تم التركيز على رفع المخلفات والتصدي الإشغالات التي تعيق حركة المشاة والسيارات وقد أسفرت الحملة عن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين من خلال رفع جميع الانشغالات الموجودة امام المحلات والزام المحلات التجارية بعدم عرض اي منتجات علي ارصفة المشاة. كما تابعت نائب المحافظ اعمال النظافة اليومية بالشوارع وشددت علي ضرورة تكثيف الاعمال علي مدار الساعة ومنع وجود أي تراكمات قمامة بالشوارع.

كما تم مصادرة سيارة كانت تقوم ببيع منتجات غذائية دون الحصول على التراخيص اللازمة والتحفظ على المنتجات المضبوطة وأخذ عينات من المنتجات بواسطة مديرية الصحة لإجراء الفحص والتحليل، لضمان سلامة المواطنين وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وفي ختام الجولة، أكدت الدكتورة إيمان ريان أن هذه الحملات المكثفة هي تنفيذ لإستراتيجية المحافظة، التي وضعتها، لضمان بيئة نظيفة وصحية لجميع سكان القليوبية، مشيرة إلى أن استمرار هذه الحملات يعكس إلتزام المحافظة بتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز منظومة النظافة وتحقيق أعلى مستويات رضا المواطنين