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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو العينين : نرحّب برؤساء الشركات الفرنسيين للاستثمار في بلدهم الثاني مصر

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة، قد استقبلت النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي،  بمشاركة السفير الفرنسي في مصر.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن السفير الفرنسي أشاد بالرئيس السيسي والرؤية المصرية والنهضة التي حدثت يجميع القطاعات بالدولة، وأشاد بالعلاقات التي تريط بين مصر وفرنسا.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن النائب محمد أبو العينين أكد أن الرئيس السيسي يبنى الجمهورية الجديدة والجميع يشارك الرئيس في الحلم.

 

 عالم تضربه الأزمات المتتالية

ورحب أبو العينين برؤساء الشركات والمستثمرين الفرنسيين في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق إنجازات ضخمة على المستويين الداخلي والخارجي وأن مصر قدمت خلال السنوات الـ9 الماضية نموذجا يحتذي به في استعادة الاستقرار والمضي قدما في طريق التنمية في ظل عالم تضربه الأزمات المتتالية.



 

النائب محمد أبو العينين مصطفى بكري رفة التجارة والصناعة الفرنسية مجلس الأعمال المصري الاوروبي السفير الفرنسي

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