بوسي تطرح اغنية مسولي وصبحوا .. ڤيديو

طرحت الفنانة بوسي، فيديو كليب اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “مسولي وصبحوا” وذلك بعد ان قامت بطرح البرومو الترويجي لها خلال الساعات القليلة الماضية.

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“مسولي وصبحوا" كلمات تامر حسين، والحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوي، تسجيل غناء : مودى منير، مدير انتاج : ماجد سليمان.

تقول كلمات الاغنية: " مسوا لى وصبحوا على الحلو فى مطرحه .. اللى بيعدل مزاجى بمجرد ما المحه .. هو سر اندماجى منين ما اروح ولا اجى .. هو دوايا وعنادى وانا بعشق اريحه .. ده انا يا ما فسحته ياما ياما .. وبأيدى مرجحته".

يذكر أن تباشر نيابة المقطم الجزئية في القاهرة التحقيقات في واقعة إتهام منتج فني «طليق الفنانة بوسي» لزوجها الحالي بالإستيلاء على 8 مليون جنيه بعدما سرق منه شيكات بنكية وإيصالات أمانة بمنطقة المقطم في القضية رقم 2409 لسنة 2023 جنح المقطم.

القبض على زوج الفنانة بوسي في القاهرة

حيث ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على زوج الفنانة بوسي هـ ر في منطقة التجمع الأول، وذلك على خلفية إتهام طليقها له بتحريض عدد من الأشخاص للتعدي عليه وسرقة شيكات وإيصالات أمانة قيمتها 8 ملايين جنيه وأوراق خاصة به من أمام بنك بمنطقة المقطم.

واستمعت نيابة المقطم الجزئية في القاهرة، لأقوال الفنانة بوسي في اتهام طليقها لزوجها بتحريض عدد من الأشخاص للتعدي عليه وسرقة شيكات وأوراق خاصة به، أنها لا تعلم شيئا عن الاتهامات كما أنها لا تعلم عن تعرض طليقها للتعدي على يد أشخاص وسرقته ومنذ انفصالهما لم تقوم بالتواصل معه أيضا وأن علاقتهم انتهت منذ ذلك الوقت.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم أفاد بورود بلاغ من موكل طليق المطربة بوسي - منتجا فنيا - أتهم فيه زوجها و2 آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة قيمتها أكثر من 8 مليون جنيه، متفق مع زوج المطربة بوسي على سدادها.

تبين من تحقيقات جهات التحقيق، أن المجني عليه حضر إلى البنك للتقابل مع زوج المطربة بوسي إلا أنه تفاجأ بمقابلته لـ 3 أشخاص قاموا بالاستيلاء على الشيكات منه وفروا هاربين، حيث شرحت التحقيقات وجود أعمال تربط المجني عليه بزوج المطربة بوسي، وامتلاك المجني عليه شيكات وإيصالات أمانة بذلك وما أن ذهب إلى البنك حتى قابله 3 أشخاص قاموا بسرقة الشيكات وإيصالات الأمانة منه كرها ثم فروا هاربين.

وعلى الفور، توجه المنتج الفني إلى قسم شرطة المقطم وحرر محضرا بالواقعة، واتهم فيه زوج المطربة بوسي بسرقة إيصالات الأمانة والشيكات منه وقيمتها أكثر من 8 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات اللازمة توصلت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى صحة الواقعة، وألقت القبض على زوج المطربة بوسي وعدد اثنين آخرين شاركوا في الجريمة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

وقامت جهات التحقيق في القاهرة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط البنك، والاستماع لأقوال المطربة بوسي وكذا أقوال المجني عليه، وشهادة الشهود في الواقعة واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حول إتهام المنتج الفني لزوج المطربة بوسي بسرقة شيكات وإيصالات أمانة قيمتها أكثر من 8 ملايين جنيه وذلك أثر معاملات بينهما، حيث توجه المجني عليه إلى البنك إلا أنه فوجئ بوجود 3 أشخاص قاموا بالاستيلاء على الشيكات منه.