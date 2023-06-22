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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قمة باريس تعكس مكانة مصر أفريقيا وعالميا

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي

أكد النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن التقدير العالمي لدور مصر أفريقيا عالميا تجلى خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة باريس اليوم والتي أكدت تنامي الدور المصري بفضل تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال علاء عابد إن الدور المصري المحوري احد اهم الادوار لدعم القارة الأفريقية والتحرك المصري في المحافل الدولية لمواجهة تحديات التنمية في القارة ومواجهة اثار التغيرات المناخية وتعد قمة باريس التي يحضرها الرئيس السيسي استكمالا للدور المصري وجهود الرئيس السيسي والذي غرض مشاكل القارة خلال قمة المناخ التي عقدت بمصر نوفمبر الماضي.

وأضاف عابد في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ "كوب 27"   تهدف  إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية ومن بينها الدول الافريقية الاكثر تضررا من المتغيرات المناخية .

وقال إن "قمة باريس" التي انطلقت اليوم بالعاصمة الفرنسية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى 50 رئيس دولة من بينهم 20 دولة إفريقية إلى جانب رؤساء حكومات وقادة المنظمات الدولية الكبرى وممثلى المؤسسات المالية العالمية وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى تسعى إلى  التوصل الى اتفاق مالى جديد، وهي خطوة تمثل اهمية كبرى لمواجهة تحديات التنمية في افريقيا لمواجهة آثار التغيرات المناخية

و أشار عابد إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي بذلت جهود كبيرة في المحافل الدولية وقمة المناخ cop27 التي عقدت في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ لعرض تللك التداعيات و آثارها على دول القارة الأفريقية والبحث عن حلول لها ومطالبة الدول الكبرى بتنفيذ التزاماتها المالية لدعم مشروعات التنمية في أفريقيا

وشدد عابد على أن القمة تأتي في توقيت مهم و ضمن الخطوات المهمة لتنفيذ أهداف قمة شرم الشيخ و تحقيق حول أهداف التنمية المستدامة، والتزامات الدول الكبرى كما نأتي قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 28) في دبي.

رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء عابد قمة باريس القارة الافريقية المتغيرات المناخية

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