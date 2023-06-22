محمد نور: خطأ ساذج وراء هزيمة الاتحاد السكندري من بيراميدز

أكد محمد نور مدرب الاتحاد السكندري ان الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها لاعبي الاتحاد السكندري، في لقاء بيراميدز فى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر أدت لهزيمتهم وضياع حلم عشاق زعيم الثغر فى استعادة بطولة كأس مصر الذى حصل عليه 6 مرات من قبل .



وقال نور ، فى تصريحات إذاعية مع الإذاعي محمد بدر عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة ان الاتحاد السكندري، استحوذ فى الشوط الثاني لكن بدون خطورة على مرمى الشناوي ، عكس فريق بيراميدز، الذى هدد مرمى المهدي سليمان بسبب تحركات مصطفى فتحي ووليد الكرتي .



ووجه المحلل الفنى لملعب اف أم ، اللوم لمدافعي الاتحاد السكندري بسبب سوء التمركز في الضربة الركنية التى جاء منها هدف اللقاء الذى صعد به بيراميدز ، بعد ان تركو فخر الدين بن يوسف، بدون رقابة .



وكشف نجم الاتحاد السكندري السابق، ان الفريق من الواضح ظهر عليها التأثر بعد إنتقال مروان عطية، إلى الأهلي رغم محاولات ناصر ناصر لتعويضه بجانب الحالة النفسية السيئة التى يعاني منها ساليفو مورو بعد وفاة والدته وتأخره في العودة إلى الإسكندرية .



واعرب محمد نور ، عن أمله ان ينجح لاعبي الاتحاد السكندري، في الخروج سريعا من الكبوة النفسية خاصة ان أمامهم لقاء هام سيراميكا كليوباترا، في قبل نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة .



وقال نور ، ان مصطفى فتحي، نجم فريق بيراميدز، هو رجل المباراة عن جدارة واستحقاق.