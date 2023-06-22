الصين تستدعي سفير واشنطن بعد تصريحات بايدن ضد شي جين بينج

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم، إن بكين تستدعي سفير أمريكا للاحتجاج على تصريحات بايدن حول الرئيس الصيني.

وفي وقت سابق اليوم، قالت سفارة الصين في واشنطن، اليوم، إن أمريكا ستتحمل العواقب لو لم تصحح ما قاله بايدن عن رئيسنا.

وقد صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، لم يكن لديه كل المعلومات حول حادثة البالون وكان "مستاء للغاية" بسبب هذا، لأنه "إحراج كبير للديكتاتوريين”.

وقد علقت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي وصف الرئيس الصيني، شي جين بينج، بأنه "ديكتاتور".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في إفادة صحفية: “لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن لدينا خلافات مع الصين، ويعتقد الرئيس أن الدبلوماسية، بما في ذلك زيارة وزير الخارجية الأخيرة، هي طريقة مسؤولة لإدارة التوترات وتوضيح سوء الفهم وتجنب الحسابات الخاطئة".