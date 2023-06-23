اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

اعتزال خالد الفايد أعلن المطرب المعتزل خالد الفايد أنه بعد اعتزاله الفني ويمر ب ضائقة مالية لذلك قرر البحث عن عمل بعيد عن الغناء والفن .

وكتب خالد الفايد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: السلام عليكم ياشباب من يوم ما بطلت الغناء وتبت الي الله منه وانا قاعد ف البيت والدنيا واقعه جدا معايا وانا قاعد دلوقتي من غير شغل ومش هرجع للغناء حتي لو فيها موتي اصلا.

اعتزال خالد الفايد



أعلن الفنان الشاب خالد الفايد نجم برنامج ذا فويس كيدز، اعتزاله الغناء، وإطلاق اللحية، والاتجاه إلى التدين، بعد أيام من إعلان تحضيره العديد من الأعمال الغنائية الجديدة.