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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص|عمرو الخضري: أغنية حسين الجسمي مقسوم راقص

حسين الجسمي - عمرو
حسين الجسمي - عمرو الخضري

عبّر الموزع الموسيقي عمرو الخضري، عن سعادته بالتعاون مع الفنان حسين الجسمي، في أغنية جديدة يستعد لطرحها قريبًا.

 

وقال عمرو الخضري، في تصريح لـ “صدى البلد”: الاغنية كلمات إيهاب عبد العظيم، و الحان عمرو الشاذلي، و توزيع وميكساج عمرو الخضري".

عمرو الشاذلي يكشف كواليس التعاون مع حسين الجسمي |خاص

حسين الجسمى يطرح أغنية انا احترق على اليوتيوب

واضاف: “الاغنية دي اشتغلت عليها من فترة صغيرة و اول مخلصت الاستاذ حسين سمعها و تمسك بيها و عجبته جدا جدا و هي اغنية صيفي جدا جدا مقسوم راقص و ان شاء الله هتعجب كل الناس”.

يذكر أن طرح الفنان حسين الجسمى أغنيته الجديدة “أنا أحترق” وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب لتحقق فور طرحها 100 ألف مشاهدة. 

أغنية أنا أحترق كلمات مانع سعيد العتيبة رؤية وألحان حسين الجسمى وتوزيع ومكس وماستر حسام كامل. 

وطرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، من رؤيته الموسيقية وألحانه أغنية منفردة جديدة بعنوان "عطني يديك"، مجدداً تعاونه مع شريك النجاحات المتعددة والأغنيات المتميزة بأشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، والموزع الموسيقي زيد نديم.

وتأتي فكرة كلمات الأغنية مناسبة مع أجواء موسم الصيف والسفر، ومرافقة المحبوب في الاسفار، والذي يقول في مقدمتها: عطني يديك أسافر وياك، يامن فوادي يطلب رضاك، رحلة بدونك مالها ذوق، وقلبي ملكته بكف يمناك، وانا الذي بك دوم مفتون، ومرخص نظر عيني لعيناك .. يا أجمل بشر موجود في الكون .. ما مرني فالخود شرواك".

وعرضت أغنية "عطني يديك" حصرياً في القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube ، متضمنة كلمات الأغنية في فيديو جميل ومميز في تصميمه، وتم بثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

 

عمرو الخضري الموزع الموسيقي عمرو الخضري حسين الجسمي الفنان حسين الجسمي أنا أحترق الفنان الإماراتي حسين الجسمي

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