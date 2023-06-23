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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاء عصام: تلقينا تهديدات بالقتل من جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

النائب علاء عصام،
النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب

أكد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، وعضو جبهة الإنقاذ في 30 يونيو، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي كان سببا كبيرا لرفض القوى المدنية للجماعة، مشيرا إلى أنه تلقينا  تهديدات من جماعة الأخوان الإرهابية، خاصة أعضاء حركة تمرد.

 

وقال علاء عصام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، أن الشعب المصري هو قبلة الوسطية في الدين وليس التطرف الذي هو فكر الجماعة الأرهابية.

 

وتابع عضو مجلس النواب، وعضو جبهة الإنقاذ في 30 يونيو، أنه كان هناك رغبة من الإخوان بعرض صفقة لعودة البرلمان مع شبا جبهة الإنقاذ والحصول على مقاعد، مؤكدا ان جبهة الإنقاذ رفضت دخول الانتخابات البرلمانة بالتوافق مع جماعة الإخوان.

 

الحرق والقتل والدمار

وأشار علاء عصام إلى أن  اعترافات الإخوان كانوا يهددون الشعب المصري بالحرق والقتل والدمار والإرهاب.

 

30 يونيو مجلس النواب جماعة الإخوان الإرهابية حركة تمرد الدين التطرف

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