خبير حركات إسلامية: اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية خطيرة جدا

قال إسلام الكتاتني، الخبير في الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان يستخدمون اللجان الإلكترونية بشدة خلال الفترة الحالية.

وأضاف إسلام الكتاتني، الخبير في الحركات الإسلامية، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الاخوان يلجئون لليوتيوبرز والسوشيال ميديا وبعض القنوات، فضلا عن بعض المنظمات الحقوقية التي يحاولون أن ينفذوا من خلالها من أجل تصعيد قضية ما".

وأشار: "الجماعة الإرهابية في الوقت الحالي تركز على استخدام موقع يوتيوب"، محذرا: "اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية خطيرة جدا".

وأوضح: "الجماعة تربي أفرادها على قاعدة التوظيف قبل التجنيد، ويعني ذلك أنه قد يوظف شخص لكنه خارج التنظيم، ويتم استغلاله لأقصى درجة ممكنة، يستغلون كل الفئات سواء إعلاميين أو رياضيين أو فنانيين، ويكونون نقاط التقاء مع هذه الشخصية ويصبح هناك تعاون بعدها".