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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتي ليلى علوي تعملي اللي انتي عايزاه .. لؤي السيد يكشف موقفا معها

المؤلف لؤي السيد
المؤلف لؤي السيد

‏قال المؤلف لؤي السيد مؤلف فيلم شوجر دادي أن النجاح بفضل ربنا وأنه يؤدي عمله فقط وكان حابب تجربة فيلم ماما حامل وإنهم لو قاموا بعمل فيلم بنفس المجموعة مرة أخرى وارد أن يحققوا نجاح.

ليلى علوي: قعدت أضحك وأنا بقرأ سكريبت ماما حامل

 وتابع  لؤي السيد خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc mar"، أن الفنانة ليلى علوي فنانة حقيقية وتترك كل شخص يؤدي عمله وفي مرة حدث موقف في فيلم ماما حامل وقاموا بالتواصل معه لأن الفنانة ليلى علوي تريد التحدث معه وعندما ذهب قالت له: "هنا مكتوب في الورق كلمة ايه ممكن نبدلها وأقول كلمة ليه"، وتحدثت في تفاصيل صغيرة جدا وأنه قام بالرد عليها: "أنتي ليلى علوي اعملي اللي انتي عاوزاه".

ليلى علوي فيلم شوجر دادي فيلم ماما حامل المؤلف لؤي السيد شريف عامر

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