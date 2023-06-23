انتي ليلى علوي تعملي اللي انتي عايزاه .. لؤي السيد يكشف موقفا معها

‏قال المؤلف لؤي السيد مؤلف فيلم شوجر دادي أن النجاح بفضل ربنا وأنه يؤدي عمله فقط وكان حابب تجربة فيلم ماما حامل وإنهم لو قاموا بعمل فيلم بنفس المجموعة مرة أخرى وارد أن يحققوا نجاح.

وتابع لؤي السيد خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc mar"، أن الفنانة ليلى علوي فنانة حقيقية وتترك كل شخص يؤدي عمله وفي مرة حدث موقف في فيلم ماما حامل وقاموا بالتواصل معه لأن الفنانة ليلى علوي تريد التحدث معه وعندما ذهب قالت له: "هنا مكتوب في الورق كلمة ايه ممكن نبدلها وأقول كلمة ليه"، وتحدثت في تفاصيل صغيرة جدا وأنه قام بالرد عليها: "أنتي ليلى علوي اعملي اللي انتي عاوزاه".