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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليلى علوي: قعدت أضحك وأنا بقرأ سكريبت ماما حامل

الفنانة ليلى علوي
الفنانة ليلى علوي

‏قالت الفنانة ليلى علوي إن دورها في فيلم شوجر دادي، دور لطيف جدا وتعاملك معه بسلاسة كبيرة وأن من وقت فيلم "ماما حامل" وقراءتها للاسكريبت الخاص بالفيلم كانت في الساحل وعندما قراءته كانت تضحك واعجبت به جدا وأحبت الفكرة والحوار والشخصيات والافيهات.

 

فيلم شوجر دادي

 

وتابعت ليلى علوي خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc mar"، أن نفس الأمر حدث معها في فيلم "شوجر دادي" وكان هناك سلاسة كبيرة أثناء استقبالها للفيلم وأحبت الشخصية والكاست لأنها استمتعت من قبل معهم في فيلم "ماما حامل" مع الفنان بيومي فؤاد وحمدي المرغني وكل فريق العمل وكان هناك تفاؤل كبير بالفيلم.

فيلم شوجر دادي الفنانة ليلى علوى ليلى علوي ماما حامل شريف عامر

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