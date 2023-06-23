نشأ فقيرا ونصب على جمهوره..قصة إنهاء مطرب كوري شهير حياته بشكل مفاجئ

أنهى مغني شهير حياته بشكل مفاجيء، بعدما عثرت عليه الشرطة في منزله، بعد سنوات من المعاناة نتيجة خطأ قام به ولم يغتفر.

المغني الكوري تشوي سونج بونج، رحل عن عمر يناهز 33 عاما، بعدما اشتهر عام 2011 من خلال برنامج Korea's Got Talent، لكن مسيرته أخذت منعطفا مظلما عام 2021.

اعترف تشوي سونج بونج بأنه خدع جمهوره ومعجبيه، حينما ادعى إصابته بمرض السرطان، من أجل جمع الأموال، بعدما عانى من الفقر لفترة طويلة في حياته.

قالت شرطة سيول، إن المغني الكوري الذي احتفل المركز الثاني في مسابقة المواهب الشهيرة، توفي منتحرا، صباح الثلاثاء الماضي.

نشأ تشوي سونج بونج في ظروف اجتماعية سيئة، وتوقف عن دراسة الموسيقى لأنه لم يكن قادرا على تحمل الرسوم الدراسية، وأمضى سنوات يقوم بوظيفة عامل باليومية.

أذهل المغني الشاب الراحل الجميع بظهوره في Korea's Got Talent، حينما غنى بآداء أوبرالي، وتقدم إلى النهائية، وفاز بالمركز الثاني بفارق 280 صوتا فقط، وشوهد آدائه حوالي 21 مليون مرة، وأشاد به جاستن بيبر.

نشر تشوي سونج مذكراته التي أصبحت الأكثر مبيعا، وقصة تحوله من شاب فقير إلى الأكثر شهرة عبر الانترنت، لكنه أخطأ حينما أطلق حملة لجمع التبرعات قائلا إنه يحارب أنواعا متعددة من السرطان، ويحتاج أموال للعلاج، ثم اتضح أنها كانت خدعة.

وصرحت الشرطة بأنه انتحر نتيجة الظروف التي وجدت في منزله وقت اكتشاف الحادث، وبسبب ما نشره عبر يوتيوب قبل أسبوع من رحيله، وجاء فيه اعتذارا بصدق لكل من عانى بسبب أخطائه، مشيرا إلى أنه أعاد جميع التبرعات إلى أصحابها.