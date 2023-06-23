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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

افتكروها سمكة قرش .. كائن بحري يفاجىء أطفال يلعبون في مالطا.. فيديو

افتكروها سمكة قرش..كائن
افتكروها سمكة قرش..كائن بحري يفاجىء أطفال يلعبون في مالطا

تفاجىء مجموعة من الأطفال وهم يلعبون في المياه الضحلة بـ شاطىء أحد المنتجات على الساحل الشمالي في جمهورية مالطا بسمكة كبيرة تسبح باتجاههم. 

أظهر مقطع الفيديو الصادم والمروع والذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، ركض الأطفال سريعا عندما لاحظو ما اعتقدو أنه “سمكة قرش” حولهم. 

وبدأ سائحين يُعتقد أنهم بريطانيون يصرخون ويهربون بعيدا عما اعتقدوا أنه كائن مفترس، مرددين في صراخ: “يا إلهي ، اهرب! سمك القرش!”. 

حقيقة السمكة 

 وسرعان ما أدرك السكان المحليون أن ما اعتقده الأطفال والسائحين في البداية أنه سمكة قرش كان في الواقع سمكة تونة كبيرة.

ومن غير الواضح من أين أتت التونة الكبيرة، لكن تكهنت وسائل الإعلام المحلية بأنها ربما تكون قد هربت من مزرعة أسماك قريبة.

ويوجد في مزارع التونة الخمس في مالطا حوالي ربع إجمالي أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء في شرق المحيط الأطلسي التي يتم اصطيادها في العالم كل عام.

افتكروها سمكة قرش..كائن بحري يفاجىء أطفال يلعبون في مالطا

يعتبر التونة ذات الزعانف الزرقاء أكبر نوع من التونة في العالم  حيث يتراوح قياسها بين 6 و 10 أقدام.

و يمكن أن يصل وزن التونة إلى 1500 رطل، كما تعيش لمدة 35 عاما في المتوسط.

وتتغذي أسماك التونة على أسراب من الأسماك مثل الرنجة والماكريل والثعابين.

عملية تجميل لعارض أزياء تحوله إلى سمكة قرش.. ما القصة؟

رغم تفضيلها القاع.. رصد سمكة قرش البقرة قبالة ساحل منتجع إسباني شهير

 

مالطا سمكة كبيرة سمكة قرش كائن مفترس سمكة تونة

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