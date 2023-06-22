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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رصد أسماك قرش قاتلة في محيط السفينة تيتانيك..هل طاقم السفينة المفقودة على قيد الحياة؟

السفينة المفقودة
السفينة المفقودة

أخذ البحث عن الغواصة السياحية المفقودة تيتانيك منعطفًا غريبًا ، بعد أن شوهد اثنان من أسماك القرش يدوران حول المنطقة التي سُمع فيها ضوضاء، رغم تأكيد خفر السواحل الأمريكية ان الصوت كان عبارة عن مجرد ضجيج محيطي فقط. 
 

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سي إن إن: الحطام قرب تيتانيك يعود إلى جسم الغواصة المفقودة

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تضائل الأمل في العثور على غواصة تايتانيك السياحية المفقودة عندما اعترف خفر السواحل الأمريكي بأن 'الضجيج' الذي التقطه السونار كان مجرد 'ضوضاء المحيط الخلفية' في وقت سابق اليوم 22 يونيو، بينما أضافت السلطات رسميا ان الاكسيجين الموجود يعتبر استنفذ بالكامل.

وتم إرسال الضوضاء للتحليل بعد تسجيلها سفينة سونار كندية ، ويبدو أن ذلك قد أعطت نتائج سلبية الآن.

ومع ذلك ، تم رصد اثنين من أسماك القرش في المنطقة، ويعتقد أنهما ينجذبان إلى الضوضاء.

ويعتقد أن الزوج  الأبيض القاتل سافرا آلاف الأميال إلى المنطقة.

ووفقًا لـ OCEARCH ، وهي شركة تتبع أسماك القرش: 'تلقينا أصواتًا من نوعين مختلفين من أسماك القرش بالقرب من تيتانيك.'

ويُعتقد أن أسماك القرش كانت في الواقع أسماك قرش بيضاء كبيرة وتسمى أندروماتش وسيمون.

لديهم رقائق تتبع ، وهم معروفون لمجتمع تتبع أسماك القرش.

تيتانيك أسماك القرش خفر السواحل

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