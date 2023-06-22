سي إن إن: الحطام قرب تيتانيك يعود إلى جسم الغواصة المفقودة

قالت شبكة "سي إن إن"، اليوم، نقلا عن مصادر، إن الحطام قرب تيتانيك يعود إلى جسم الغواصة المفقودة.

وكشف صديق أحد الأفراد داخل غواصة "تيتانيك” المفقودة، اليوم الخميس، عن أنه تم العثور على حطام إطار الهبوط والغطاء الخلفي للغواصة.

وأوضحت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنه تم اكتشاف الحطام قرب آخر موقع معروف للغواصة.

ومنذ قليل، قال ماكسيميليان كريمر، مدير مجموعة تكنولوجيا المحيطات في المركز البحري بجامعة هاواي، إن خفر السواحل الأمريكي سيبدأ تحقيقا لتحديد ما إذا كان حقل الحطام الموجود في منطقة البحث عن غواصة تيتانيك المفقودة مرتبطا بالغواصة.

وأعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم الخميس، أنه تم العثور على حطام بالقرب من حطام سفينة تيتانيك، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان متصلا بأي شكل من الأشكال بالغواصة المفقودة.