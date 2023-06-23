MG تكشف عن أحدث إصدارتها الرياضية في جودوود 2023.. صور

ظهرت MG Cyberster لأول مرة خلال معرض شنجهاي للسيارات 2023 في أبريل من هذا العام ، ولكن في ذلك الوقت، تم تقديم السيارة الكهربائية المكشوفة في شكل نموذج اختباري غير مؤكد انتاجه.

أعلنت شركة صناعة السيارات أنها ستحضر السيارة الكهربائية إلى مهرجان جودوود للسرعة 2023 ، حيث سيتم الكشف عن أقوى مميزاتها الديناميكية وتصميمها الخارجي.

MG Cyberster

ستحضر MG إلى جودوود بمنصة حيث سيتم عرض Cyberster للزوار لإلقاء نظرة فاحصة على الخارج والداخل، مثال آخر للسيارة الكهربائية هو تسلق التل الشهير، في الواقع ستقوم السيارة بجريتين صعودًا أعلى التل في كل يوم من أيام المهرجان.

MG Cyberster

قالت MG "نحن متحمسون للعودة إلى مهرجان السرعة مع ظهور عالمي لأول مرة، تمثل Cyberster عودة MGالتي طال انتظارها إلى إنتاج السيارات الرياضية ، ونحن مستعدون لمشاركة شكل هذا المستقبل المثير مع هذه السيارة الكهربائية عالية الأداء والمتقدمة تقنيًا. تم التخطيط لظهور سيرا أخري ، ستوضح رغبة MG في ابتكار سيارات كهربائية من شأنها أن تجذب الانتباه وتتسم بالبهجة. "

MG Cyberster

اتضح أن MGلديها ظهوران أخريان مجدولان في 2023 FoS، في الوقت الحالي، لا ترغب الشركة في مشاركة المزيد من المعلومات، وسيتم تقديم التفاصيل الكاملة قريبًا، لكنها تقول إن السيارتين ستكونان كهربائيتين بالكامل، أحد النماذج الأولية الذي يحمل الاسم الرمزي EX4، هو مفهوم "مصمم ومصنع بريطانيًا دراماتيكيًا"، بينما سيتوفر النموذج الآخر للبيع في وقت لاحق خلال صيف هذا العام.

MG Cyberster

بالعودة إلى Cyberster ، لم تكشف MG بعد عن أرقام القوة والأداء النهائية لسيارة رودستر ، لكننا نعلم من التفاصيل المسربة أنه سيكون هناك ثلاثة إصدارات مختلفة، سيحتوي الطراز المبتدئ على مجموعة نقل حركة أحادية المحرك، بينما سيكون هناك نوعان مختلفان من المحركات المزدوجة فوقها.

MG Cyberster

سيحتوي Cyberster الرائد على محرك كهربائي بقوة 201 حصان (150 كيلو واط) في المقدمة ومحرك خلفي آخر بقوة 335 حصان (250 كيلو واط) لإنتاج نظام مشترك يبلغ 530 حصان (395 كيلو واط).

من المتوقع أن يتم طرح Cyberster للبيع في المملكة المتحدة وأوروبا في صيف عام 2024.