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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مشاركة السيسي في قمة باريس تعكس قناعة مصر بتغيير إستراتيجية مواجهة الأزمات

مرثا محروس ، وكيل
مرثا محروس ، وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فاعليات القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد" الذي تم انعقاده في العاصمة باريس.

 

وأشارت “ محروس ” إلى أن هذه القمة جاءت نتيجة تخطيط سياسي علي المستوي الدولي لمجابهة التحديات التي يشهدها العالم من تضخم مالي ، لافتة إلي أن مشاركة سيادة الرئيس تعكس رؤي مزدوجة الأهداف ربما أهمها إثبات مدي قناعة الدولة المصرية بضرورة تغيير استراتيجية مجابهة الأزمات الدولية الحالية  لاسيما المشاكل والمعوقات التي تحول بيننا وبين تحقيق التنمية المستدامة.

 

 واستكملت "عضو التنسيقية" قائلة :" أن من هذا المنطلق نري  الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في المشاركات الدبلوماسية الدولية مع الزعماء والقادة لتبادل الرؤي والأفكار وتعزيز فكرة المائدة المستديرة في طرح أهم الخطوط العريضة التي تهدف إلي إيجاد حلول مشتركة لإصلاح النظام المالي العالمي .

 

وأضافت "محروس" مصر أصبحت موجودة وبقوة علي الخريطة السياسية الدولية خاصة وأن الدولة أثبتت من خلال نشاطاتها الفترة الأخيرة تأييدها لوضع نظام اقتصادي مالي جديد يحكم العالم ويهدف إلى تحقيق استثمارات أكثر تنوعا مما يقلل من الأزمة الاقتصادية التي تواجه الدول .

 

ونوهت عضو النواب  أن القمة ومشاركة مصر تدعم مخرجات مؤتمر المناخ cop-27 التي تم عقدها في شرم الشيخ وخطة الاستثمار في الطاقة النظيفة وأعتقد أن لابد من أن تظفر القمة بأساسيات ترتكز عليها قواعد دولية تدعم أهداف التنمية المستدامة في كل دولة حتي نضمن مجابهة أي خلل في النظام المالي العالمي وتوظيفه لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة لكافة الدول مما يدعم الدولة المصرية في تحقيق الجمهورية الجديدة . 

النائبة مرثا محروس تنسيقية شباب الاحزاب عبد الفتاح السيسي باريس

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