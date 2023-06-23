صباح البلد: كلمة الرئيس بقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد شاملة

قالت الإعلامية هند النعساني، إن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، هي الحدث الأكبر عالميا، واليوم يختتم فعاليات تلك القمة، بمشاركة الرئيس السيسي.

وأضافت هند النعساني خلال تقديمها برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الرئيس السيسي يشارك في تلك القمة، تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنانية، التي تربط بين مصر وفرنسا.

وأكدت أن كلمة الرئيس السيسي بالأمس كانت شاملة، وتحدث عن ضرورة تعزيز الجهود الدولية لتوفير التدفقات المالية اللازمة للدول النامية، وتقديم الدعم لتلك الدول، في آطار اتفاقية باريس للمناخ.

وأشادت بتنظيم الجالية المصرية وقفات احتفاليه، ترحيبا بقدومه إلى باريس.