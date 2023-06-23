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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر .. شعائر أول جمعة من ذي الحجة بالجامع الأزهر

شعائر أول جمعة من
شعائر أول جمعة من ذي الحجة

ينقل التليفزيون المصري والقنوات الخاصة والإذاعة، شعائر أول جمعة من ذي الحجة، وذلك من رحاب الجامع الأزهر الشريف، بالتزامن مع الجمعة الأولى من العشر الأوائل من ذي الحجة.

شعائر أول جمعة من ذي الحجة

وتبدأ شعائر أول جمعة من ذي الحجة بتلاوة قرأنية مباركة للقارئ الشيخ العزب سالم، وخطيبا للجامع الأزهر الدكتور محمود الهواري.

كما حددت وزارة الأوقاف موضوع أول جمعة من ذي الحجة تحت عنوان:"فضل يوم عرفة وسنة الأضحية"، وتطلق بالتعاون مع الأزهر الشريف قافلتين دعويتين إلى مدينة السويس ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حيث تؤديان شعائر أول جمعة من ذي الحجة.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية  د. نظير عيّاد أنه من المقرر أن تنفذ القافلة مجموعة من اللقاءات مع الفئات المجتمعية المختلفة وذلك بعد الانتهاء من خطبة الجمعة في مجموعة من مساجد المدن التي ستتوجه لها القافلة، حيث تناقش هذه اللقاءات مجموعة من المفاهيم والقضايا المجتمعية والفكرية المهمة.

افتتاحات المساجد الجديدة

كما أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 22 مسجدًا تزامناً مع الجمعة الأولى من ذي الحجة، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 8 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1214 مسجدًا منها 976 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 238 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف سوهاج
1. الرحمن القاضي - طهطا
2. الموازن  ( آل عيسى ) عرب بخواج – شطورة – طهطا 
مديرية أوقاف القاهرة
3. السيدة عائشة بنت أبي بكر- مدينة الشروق قطعة 50 مركز خدمات2
مديرية أوقاف الأقصر
4. الهجرة - البياضية
مديرية أوقاف الفيوم
5. جودة سالم – المشرك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق
6. النصارية – الكعابي الجديدة – سنورس ثان
مديرية أوقاف القليوبية
7. سيد عبد الحميد – عزبة شديد – الكوم الأحمر – شبين القناطر غرب 
8. أبو رواش – عزبة رستم الغربية – ميت كنانة - طوخ
مديرية أوقاف المنيا
9. الرحمن – ساقية موسى – أبو قرقاص
مديرية أوقاف البحيرة
10. الرحمة بجوار المقابر – سيدي غازي – كفر الدوار 
مديرية أوقاف الغربية
11. هدية – عزبة هدية شوني – مركز طنطا
مديرية أوقاف الشرقية
12. أبو رجب أم رماد - الزقازيق
مديرية أوقاف أسيوط
13. أولاد شمر – مير – القوصية
مديرية أوقاف بني سويف
14. الإخلاص – قرية ملاحية سعيد جعفر - ببا
ثانيًا: مساجد الصيانة: 
مديرية أوقاف الجيزة
1. محمد رمضان – شارع المحطة 
2. هيا مبارك ( عتابي) – كرداسة 
مديرية أوقاف القليوبية
3. العمري – منية السباع – بنها ثاني
مديرية أوقاف البحر الأحمر 
4. عمار بن ياسر – سفاجا 
مديرية أوقاف السويس
5. أحمد بن حنبل – حي فيصل 
مديرية أوقاف الإسكندرية
6. المصطفى – قرية الجزائر – العامرية ثان
مديرية أوقاف قنا
7. آل القاصرة – القلعة - قفط
مديرية أوقاف الشرقية
8. سالم جابر الحسن – قرية الرحمانية – مركز أبو كبير

أول جمعة من ذي الحجة العشر الاوائل من ذي الحجة الجامع الازهر وزارة الأوقاف فضل يوم عرفة سنة الأضحية خطبة الجمعة الجمعة الأولى من ذي الحجة افتتاحات المساجد الجديدة

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