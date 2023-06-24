وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي: نحرص على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، في باريس مع برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، الذي أكد حرص بلاده على على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أعرب عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا في المجالين الاقتصادي والتنموي، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر لاستغلال الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى.

فيما أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، مؤكداً دعم فرنسا لمشروعات الشركات الفرنسية في مصر، وتوفير آليات التمويل اللازمة لخطط الدولتين لبرامج التعاون المالي والفني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى تناول أعمال قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، والحاجة الملحة إلى القيام بإصلاحات ذات مغزى في منظومة التمويل العالمي بهدف إضفاء مزيد من العدالة عليها وتعزيز قدرة الدول النامية على مجابهة التحديات المتشابكة، لاسيما على صعيد تغير المناخ.

خصوصية العلاقات المصرية الفرنسية

من ناحية أخرى أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باتريس باولي، أن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عكست خصوصية العلاقات المصرية الفرنسية على الصعيد السياسي، مشيرًا إلى أن هناك حوارًا بين القاهرة وباريس لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية كافة.