عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حفيد أبو العينين شعيشع: ناظر المدرسة اكتشف موهبته في السابعة من عمره

أبو العينين شعيشع
أبو العينين شعيشع

قال محمد اليماني حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع، إن أهالي مدينة بيلا يحتفون بالذكرى السنوية للشيخ الراحل، حيث يجتمع الأهل والأقارب والأصدقاء والمقرؤون من أجل تلاوة آيات الذكر الحكيم والترحم على روحه والدعاء له بالرحمة. 


وأضاف «اليماني» في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «الشيخ أبو العينين شعيشع كان أول من انكتشف جمال صوته في تلاوة القرآن كان ناظر المدرسة منير جرجس، وكان ذلك في السابعة من عمره، وأوصى أسرته بالاهتمام بتحفيظ وتلاوة القرآن الكريم». 


وتابع، أن الشيخ أبو العينين شعيشع هو الأخ الثاني عشر من أسرة الشيخ الحاج أبو شعيشع، وتوفى والده وهو في الثامنة من عمره، وتأثر بوفاة والده، لذلك، فإن معظم قراءاته يغلب عليها طابع الحزن والشجن، وكان يقرأ دائما بمقام الصبا. 


وأوضح أن الشيخ أبو العينين شعيش قرأ عام 1936م في محافظة الدقهلية في حفل الشهداء بمدينة المنصورة عن طريق دعوة أحد الموظفين الكبار بمديرية الدقهلية، وذاع صيته بعد ذلك، وأصبح من أعلام دولة التلاوة، والآن، لدينا بعض الشرائط والتسجيلات النادرة جدا للشيخ أبو العينين شعيشع فيها قراءات خارج مصر مثل العراق والأردن ولبنان والمسجد الأقصى، وجميع مقتنياته موجودة في شقته الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، بالإضافة إلى النياشين والأوسمة التي حصل عليها من القادة والزعماء العرب".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

وفاة والدة محمد السعدني

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 7 حالات لفصل طالب كلية الشرطة نهائيا

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

والدة أصغر متوفى بـ غواصة استكشاف تيتانيك تعلن عن رسالة مؤثرة لنجلها

منك لله .. تطوّر مفاجئ بسبب إصابة مصطفى قمر في عينه

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق كامل في هجوم المستوطنين على ترمسعيا

تعرف على موعد عزاء والد أروى جودة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

دعاء 5 ذي الحجة من المسجد النبوي .. 4 كلمات رددها في ساعة الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو مروع| مطرب يرمي نفسه على الجمهور.. هل هو سام سميث؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ