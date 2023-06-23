بسنت حميدة تغادر المغرب بعد الإصابة خلال منافسات البطولة العربية لألعاب القوي

أعلنت بسنت حميدة لاعبة منتخب مصر لالعاب القوي عن عدم استمراراها في البطولة العربية المقامة حاليا في المغرب بسبب تعرضها لإصابة عضلية خلال سبباق الـ 100 متر .

وكتب بسنت حميدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :غادرت منذ قليل الأراضي المغربيه بسبب تعرضي للإصابه في العضله الضمه أثناء مباراه ال ١٠٠ متر منعتني من استكمال البطوله العربيه بالمغرب وإهداء مصر الميداليه الذهبيه الثانيه في سباق ال ٢٠٠ متر بعد حصد الميداليه الذهبيه الاولي أَوَّل أَمْس .



وأكملت : لله في ذلك حكم .. ولله الأمر من قبل ومن بعد الحمد لله علي كل شئ دعواتكم لي بالشفاء العاجل والعوده القريبه بإذن الله .

جدير بالذكر ان بسنت حميدة حققت ذهبية سباق ١٠٠ متر عدو سيدات في البطوله العربيه للكبار بالمغرب .

