دعاء الحج.. أفضل الساعات في حياة المسلم

تعد كلمات التلبية من الأمور المبهجة في موسم الحج عندما يقول المسلم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، لك والملك، لا شريك لك، ويردد المسلم دعاء الحج بعد أن يحرم إلى أن يدخل مكة المكرمة ويرى بيت الله الحرام، ولو قال المسلم ـلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك ، واكتفى بهذا فقط جائز شرعا في دعاء الحج، وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه سُئل: أيُّ الحجِّ أفضل فقال: العَجُّ والثَّجُّ، فالعج هو: رفع الصوت بالتَّلبية، يُعلن التوحيد والبراءة من الإشراك بجميع صوره وأشكاله.



دعاء الحج لبيك اللهم لبيك

ـلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك .. ويستحب بعدها أن يدعو المسلم بما يشاء.

اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك واسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك أن تكتبنا من عتقائك من النار.

اللهم إني نويت الحج فأعني عليه، وتقبله مني، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. اللهم إني نويت الحج فيسره لي إلا إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.

اللهم أني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل”.

اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار وحرم لحومنا وبشرتنا على النار.

اللهم اسقني شربة بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا أظمأ بعدها يا ذا الجلال والإكرام

اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد.

اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم عظيم تحب العفو فاعف عني.”

يا من قلت للشيء كن فيكون، ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار، وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم.

-اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا ربّ العالمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت أرحم الرّاحمين، وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملّكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي غير أنّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظّلمات، وصَلُح عليه أمر الدّنيا والآخرة، أن يحلَّ عليّ غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العُتبى حتّى ترضى.



دعاء الذهاب إلى الحج

تعد أفضل اللحظات في حياة الإنسان الذهاب إلى الحج ورؤية بيت الله الحرام، في هذا المكان يجتمع المسلمون من شتى الأماكن من مشارق الأرض ومغاربها في مكان واحد بلباس واحد وتلبية واحدة خاضعين لرب العباد أن يغفر الله لهم ذنوبهم حتى يرجعوا كما ولدتهم أمهاتهم صفحتهم بيضاء دعاء الذهاب إلى الحج.



ونقول في دعاء الذهاب إلى الحج اللهم ارزقنا وارزق كل مسلم يريد أن ينال زيارة بيتك، اللهم إني أستودعك كل الحجاج المسلمين، اللهم تقبل دعائهم، اللهم اجعل حجهم سهلًا، يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين إنك بالإجابة قدير".

-اللهم يسّر للحجاج حجهم يا رب العالمين، اللهم بلغنا جميعا بيتك الحرام يا كريم، اللهم بلغنا جميعًا المسجد الحرام، وحرم رسولك الكريم، إنَّه لا يقدر على ذلك غيرك، ولا يأتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله".

- ونقول أيضا في دعاء الذهاب إلى الحج اللهم إليك توجهت ووجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورًا وارزقني حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين.

-اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

-أسأل الله أن يتقبّل من كل الحجاج دعائهم وصلاتهم وصيامهم وقراءتهم للقرآن وأن يرزقنا الذهاب إلى الحج يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنك بالإجابة قدير.

-رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي، وعمدي وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير

-اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم

-يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

-اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر

-اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا

-اللهم ارزقني الذهاب إلى الحج يا رب العالمين؛ فالقلب فاض شوقًا لزيارة بيتك الحرام".

دعاء لتيسير الذهاب إلى الحج

دعاء لتيسير الذهاب إلى الحج ورد عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- أنه قال: أبدأُ بما بدأ اللهُ به، فبدأ بالصفا، فرقي عليه، حتى رأى البيتَ فاستقبل القبلةَ، فوحَّد اللهَ، وكبَّره، وقال: لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له، له الملكُ وله الحمد وهو على كل شيءٍ قديرٌ، لا إله إلا اللهُ وحده، أنجز وعدَه، ونصر عبدَه، وهزم الأحزابَ وحدَه، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاثَ مراتٍ، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا أنصبَّت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعِدَتا مشى، حتى إذا أتى المروةَ ففعل على المروة ِكما فعل على الصفا.

ونقول في دعاء لتيسير الذهاب إلى الحج اَللّـهُمَّ ارْزُقْني حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرامِ فِي عامي هذا وَفي كُلِّ عام ما اَبْقَيْتَني في يُسْر مِنْكَ وَعافِيَة، وَسَعَةِ رِزْق، وَلا تُخْلِني مِنْ تِلْكَ الْمواقِفِ الْكَريمَةِ، وَالْمَشاهِدِ الشَّريفَةِ، وَزِيارَةِ قَبْرِ نَبِيِّكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَفي جَميعِ حَوائِجِ الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ فَكُنْ لي.

- اَللّـهُمَّ اِنّي اَساَلُكَ فيـما تَقْضي وَتُقَدِّرُ مِنَ الاَمْرِ الْمحْتُومِ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ، مِنَ الْقَضاءِ الَّذي لا يُرَدُّ وَلا يُبَدَّلُ، اَنْ تَكْتُبَني مِنْ حُجّاجِ بَيْتِكَ الْحَرامِ، الْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ، الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمْ، الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ، الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئاتُهُمْ، واجْعَلْ فيـما تَقْضي وَتُقَدِّرُ، اَنْ تُطيلَ عُمْري، وَتُوَسِّعَ عَلَيَّ رِزْقي، وَتُؤدِّى عَنّي اَمانَتي وَدَيْني آمينَ رَبَّ الْعالَمين.



-اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سُئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، يا كريم العطاء، يا مجيب الرجاء، يا سميع الدعاء، يا رب الأرض والسماء، يا ذا المن والعطاء.

-نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تمن علينا جميعاً بحج بيتك الحرام، اللهم منّ علينا جميعاً بحج بيتك الحرام.

- اللهم منّ علينا جميعاً بحج بيتك الحرام، وزيارة حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتمُّ السلام يا رب العالمين وارزقنا الوقوف على جبل عرفات والمبيت بمزدلفة وحضور كل مناسك الحج يا رب العالمين".