عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء 5 ذي الحجة من المسجد النبوي .. 4 كلمات رددها في ساعة الجمعة

دعاء 5 ذي الحجة من
دعاء 5 ذي الحجة من المسجد النبوي

كشف الدكتور رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، عن دعاء 5 ذي الحجة من رحاب المسجد النبوي الشريف، مشاركاً إياه عموم المسلمين في شتى بقاع الأرض، تزامناً مع الجمعة الأولى من ذي الحجة.

دعاء 5 ذي الحجة من المسجد النبوي 

وقال عبدالرازق في دعاء 5 ذي الحجة من المسجد النبوي:"  اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقتٍ وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة مقبولة لديك، مرضية لديك، مشفية من كل داء، واغننا بها عن كل دواء، وافتح لنا بها أبواب الرزق والخير والرحمة، وتغلق بها أبواب الشر والفتنة".

"أدعو الله أن يرزقنا ويرزقكم حج بيته الحرام، وأن يجعلنا من وفديه الذي رضي عنهم، وأن يجعلنا من المقبولين والمتقين.

"أسأل الله أن يكتب لنا ولكم زيارة بيت رسول الله، والصلاة في مسجده، أن يكتب لنا ولكم زيارة الروضة الشريفة، والبقيع، والصلاة في مسجد قباء، أن يعطينا من الخير عاجله وأجله وأن يعيذنا من الشر ما علمنا به وما لم نعلم".

دعاء أول جمعة في عشر ذي الحجة .. كلمات تنفع الحي والميت

دعاء أول جمعة من ذي الحجة للرزق وقضاء الحاجة..أدركه بـ 5 كلمات

دعاء 5 ذي الحجة للرزق

1- اللهم يا مطّلعاً على جميع حالاتنا اقض عنّا جميع حاجتنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وتقبل جميع حسناتنا وسامحنا. 

2- نسألك ربنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهم يا مجيب الدعاء يا مغيث المستغيثين يا راحم الضعفاء أجب دعوتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين.  

3- اللهم أني أسئلك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك. كذلك اللهم في خير طلعت فيه الشمس، اللهم اهدني وارزقني وأكرمني وأسعدني واستر عليّ، انا وجميع اهلي. 

4- اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا. كذلك اللهم لا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرا، وإليك فقرا وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفا. 

5- حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، اللهم إني أسألُك النَّعيمَ المقيمَ الذي لا يحُولُ ولا يزولُ اللهم إني أسألُك النَّعيمَ يومَ العَيْلَةِ، والأمنَ يومَ الحربِ، اللهم عائذًا بك من سوءِ ما أُعطِينا، وشرِّ ما منَعْت منا.

دعاء ذي الحجة للأبناء.. قيام كل ليلة منها بليلة القدر

دعاء 5 ذي الحجة قضاء الحاجة

- اللهم أسألك باسمك الأعظم، وأحمدك وأستغفرك وأتوب إليك، سبحانك يا ربنا يا من تعطّف العزّ وقال به، ولبس المجد وتكرّم به،اللهم إنّ كانت ذنوبي سببًا في حجب رزقي فاصرفها عنّيا رب، اللهم اقسم لي من الخير، ما أتقوّى به على طاعتك، اللهم ارزقني واجبرني يا كريم.

- سبحانك اللهم يا من أظهـرت الجميل وسترت القبيح، اللهم أسألك يا كريم يا واسع الرّزق والمغفرة وباسط الرحمة لعبادك الصالحين، أن تقدّر لي الخير حيث كان، وأن تُلهمني للرزق وتُيسّره لي، وتُيسّرني له، اللهم اصرف عنّي الفقر، واجعلني من عبادك الصّالحين يا رب.

- اللهم يا مَن لا يَردُّ سائلًا، ويا مَن لا يُخيّب للعبد وسائلًا، اللهم ها قد بسطت إليك أكفّ الضّراعة، متوسلًا إليك بصاحب الوسيلة والشّفاعة، اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله إلي، وإن كان في جوف الأرض فأخرجه إلي، وإنّ كان ثمّة ما يُعيقه فاصرفه يارب. 

- اللهم قَرِّبْنى إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلى الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلى الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَى سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ.

- اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى بِالعَثَراتِ، وأقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدرى بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.

- اَللّهُمَّ وَفِّقْنى لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمالَ.

- اَللّهُمَّ وَفِّرْ حَظّى مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّل سَبيلى إلى خَيراتِهِ، وَلا تَحْرِمْنى قَبُولَ حَسَناتِهِ و افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ جِنانِك، وَأغْلِقْ عَنّى فيهِ أبْوابَ نّيرانِك، وَوَفِّقْنى فيهِ لِتِلاوَةِ قُرْآنِك.

- اَللّهُمَّ اجْعَلْنى إلى مَرْضاتِكَ دَليلاً، وَلا تَجْعَلْ لِلشَّيْطانِ علَى سَبيلاً وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لى مَنْزِلاً وَمَقيلاً اَللّهُمَّ افْتَحْ لى أبْوابَ فَضْلِكَ، وأنْزِلْ علَى بَرَكاتِكَ، وَوَفِّقْنى لِمُوجِباتِ مَرْضاتِكَ. 

دعاء 5 ذي الحجة الدكتور رمضان عبدالرازق المسجد النبوي الجمعة الأولى من ذي الحجة دعاء 5 ذي الحجة من المسجد النبوي دعاء 5 ذي الحجة للرزق دعاء 5 ذي الحجة قضاء الحاجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

وفاة والدة محمد السعدني

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 7 حالات لفصل طالب كلية الشرطة نهائيا

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

الابن البار إسماعيل عليه السلام | ننشر خطبة الأوقاف في عيد الأضحى

مغفرة الذنوب والعتق من النيران| علماء الأزهر والأوقاف يوضحون فضل يوم عرفة

أمان وضمان للخائفين| خطيب الجامع الأزهر يكشف عن كيفية إحياء يوم عرفة

بث مباشر .. شعائر أول جمعة من ذي الحجة بالجامع الأزهر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الأولى من ذي الحجة بالحرمين الشريفين

الفرق بين الهدي والأضحية ومقاصدهما السامية

تعذرت عن الاستخارة بالصلاة والدعاء.. فهل تجوز باستعمال السبحة؟

الصلاة على النبي يوم الجمعة .. صيغة شريفة تكفي همك وتغفر ذنبك

ترشيحاتنا

والدة أصغر متوفى بـ غواصة استكشاف تيتانيك تعلن عن رسالة مؤثرة لنجلها

منك لله .. تطوّر مفاجئ بسبب إصابة مصطفى قمر في عينه

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق كامل في هجوم المستوطنين على ترمسعيا

تعرف على موعد عزاء والد أروى جودة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

دعاء 5 ذي الحجة من المسجد النبوي .. 4 كلمات رددها في ساعة الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو مروع| مطرب يرمي نفسه على الجمهور.. هل هو سام سميث؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ