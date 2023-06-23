بالعلاقات| ميريهان حسين تفتح النار على المجال الفني

استضافت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، الفنانة ميريهان حسين، والتي كشفت تفاصيل خاصة عن عودتها من اعتزال الفن.

وخلال اللقاء، شنت الفنانة ميريهان حسين، هجوما حادا على المجال الفني، قائلة: "العلاقات تلعب دورا كبيرا في الوسط الفني، وأقول لأ لمن يفتقر للموهبة، وهناك من يعمل في الفن وزوجة منتج أو مخرج، وفي رأيي المهم الموهبة".

الوسط الفني



وأضافت ميريهان حسين، أن هناك أبناء فنانين دخلوا الوسط الفني ولم ينجحوا ببساطة، لافتة إلى أن الموهبة والإبداع والابتكار شيء مهم في التمثيل.