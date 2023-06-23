عاجل.. أمريكا تستضيف كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة أن النسخة الأولى الموسعة من كأس العالم للأندية، التي ستشمل 32 فريقا، ستقام في الولايات المتحدة في 2025.

وأكد فيفا في مارس الماضي أن النسخة الموسعة ستقام كل أربع سنوات بدءا من يونيو حزيران 2025 ووافق مجلس الفيفا بالإجماع على استضافة الولايات المتحدة للبطولة بعد عامين عقب اجتماع عبر الفيديو.

وستشكل البطولة اختبارا للولايات المتحدة قبل استضافة كأس العالم للمنتخبات في العام التالي بالاشتراك مع المكسيك وكندا، وسبق لأمريكا استضافة نسخة 1994.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا "ستمثل كأس العالم للأندية 2025 درة التاج لكرة القدم للصفوة للرجال".

وأضاف "مع وجود البنية التحتية المطلوبة والاهتمام المحلي الهائل ستكون الولايات المتحدة المكان المثالي لاستضافة البطولة العالمية الجديدة".

وسيخوض أبطال القارات في الفترة من 2021-2024 منافسات النسخة المستحدثة لكأس العالم للأندية، ما يعني تأهل تشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي من أوروبا.

ومن الأندية العربية سيشارك الأهلي المصري والوداد المغربي من أفريقيا والهلال السعودي من آسيا.

وسيتوقف النظام الحالي لكأس العالم للأندية، التي تقام سنويا بمشاركة سبعة فرق، بعد نسخة 2023 في السعودية.