السيسي لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي: تقديرنا شديد لبلدكم لدعمها الدائم لمصر| فيديو

عرضت قناة "رئاسة جمهورية مصر العربية"، على اليوتيوب، تقريرا مصورا، يرصد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمي.

وخلال التقرير، تم عرض تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في باريس، مع "برونو لومير" وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.



وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا في المجالين الاقتصادي والتنموي، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر لاستغلال الفرص الواعدة التي تتيحها المشروعات الكبرى.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضًا إلى تناول أعمال قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، والحاجة الملحة إلى القيام بإصلاحات ذات مغزى في منظومة التمويل العالمي بهدف إضفاء مزيد من العدالة عليها، وتعزيز قدرة الدول النامية على مجابهة التحديات المتشابكة، لاسيما على صعيد تغير المناخ.





ووجه الرئيس السيسي، الشكر للحكومة الفرنسية على الاهتمام بخارطة الطريق، قائلا: "أشكر الحكومة الفرنسية على الاهتمام بخارطة الطريق، وأيضا على الدعم المقدم من خلال القروض، وهناك تقدير شديد لفرنسا؛ لأنها دائما صديق لمصر، وداعمة لمصر، ومتعاونة مع مصر".



وتابع: "قيمة تكلفة الإقراض للمشروعات التي تعتبر مشروعات تنمية مستدامة، وأيضا لصالح المناخ، كانت مقدرة جدا، وأتصور أن خارطة الطريق تسير بشكل جيد ويرجع الفضل للحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسية، لكن لسه بدري".



ومن جهته، وجه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، الشكر للرئيس السيسي، قائلا: "شكرا لتوجهك إلى باريس وحضورك للقمة".