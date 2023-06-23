الري: الانتهاء من تطهير ترعة بورسعيد خلال 10 أيام

كشف المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، حالة الري في زمام ترعة بورسعيد ومحطة مياه الشرب المغذية للمدينة.

وأضاف المهندس محمد غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" عبر فضائية قناة الحدث اليوم، أن ترعة بورسعيد تغذي زمام الأراضي الزراعية وكان لا بد من التأكد بشأن الالتزام بالمناسيب المطلوبة لمآخذ محطة الشرب وكافية للاحتياجات المائية والاطمئنان على أعمال التطهيرات بالترعة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن توجيهات الوزير باستمرار المتابعة لمناسيب وتصرفات المياه في ترعة بورسعيد، وصيانة المجاري المائية وإنهاء التطهيرات الجارية بترعة بورسعيد خلال ١٠ أيام، ووضع برنامج زمني للتطهير المستمر للترعة.