خبير في شؤون التعليم: امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد

أكد رفعت فياض، الخبير في شؤون التعليم، أن هناك 783 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشددًا على أن الامتحانات تسير بشكل جيد حتى الآن، ولكن لا يرضى عنه الجميع وهو أمر طبيعي.

وأشار "فياض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن مواصفات الورقة لابد أن يكون بها 15 إلى 30% أسئلة للمتميزين، موضحًا أن حالات الغش قلت بشكل كبير عن السنوات الماضية.

لا شكاوى حتى الآن

وتابع: لا شكاوى حتى الآن والغش الإلكتروني عن طريق التليفون المحمول كان في اليوم الأول لامتحان اللغة العربية وتم ضبط 5 حالات، وبعض الطلاب تحايلوا ودخلوا بالهواتف المحمولة، إلا أن هذا يقع تحت أزمة وهو تصوير ورقة الامتحان التي مثبت عليه الباركود الخاص به.