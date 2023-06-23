انتظام امتحانات الثانوية العامة وزيارات ميدانية للوزير |حصاد التعليم في 7 أيام

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي لنشاط الوزارة خلال الفترة من (السبت 17 يونيو – الخميس 22 يونيو)

متابعة انتظام امتحانات الثانوية العامة 2023



وأكد التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في السبت 17 يونيو 2023 ، قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بزيارة محافظة الاسماعيلية لاستعراض استعدادات سير امتحانات الثانوية العامة، وتفقد الدكتور رضا حجازي استراحات المعلمين الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة ، كما تفقد الوزير سير امتحان مادة اللغة العربية (ورقة اولى) لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة الإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحان بالمدرسة وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.



كما عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية ومديري الإدارات التعليمية؛ وذلك لمناقشة آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات، والتي أطلقتها الوزارة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني فضلا عن بحث عدد من الملفات التعليمية الهامة.

وقال التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في نفس اليوم أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك في مادة اللغة العربية (الورقة الأولى) بإجمالي عدد (255) طالب/طالبة

وأضاف التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في يوم الأحد ١٨ يونيو استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ الدور الاول، أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية ، و حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بديوان عام محافظة كفر الشيخ. والتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن الوزير على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى جميع المحافظات.



كما قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتفقد استراحات المعلمين المشاركين بالامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وذلك بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية ، واطمأن الوزير على توفير كافة وسائل الراحة اللازمة، وتجهيز الاستراحات بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات.



كما قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتفقد لجنة مدرسة الشهيد المقدم لطفى العشرى الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية، والتى تضم عدد ٢٩٢ طالب، عدد ١٠١ طالب بالشعبة الادبية، وعدد ١٩١ طالب بالشعبة العلمية.



كما تفقد الوزير والمحافظ غرفة الملاحظين الاحتياطين، وغرفة الزائرة الصحية، حيث اطمأن الوزير على عدم وجود حالات مرضية داخل اللجنة.

و تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لجنة الحامول الثانوية بنين التابعة لإدارة الحامول التعليمية التى تضم عدد ٣٥٣ طالب، وعدد ١٨ لجنة، وذلك أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية، حيث أشاد الوزير بهدوء وانضباط اللجان في المحافظة.



واطمأن الوزير على أداء الطلاب فى الامتحان، والتأكد من الحل فى ورقة اجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وأكد الوزير على أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتسيير لجان الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة وبهدوء، وذلك من أجل مصلحة الطلاب، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم.

وأكد التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في نفس اليوم ، أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة العربية بإجمالي عدد (728439) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية

تسليم الشهادات للدفعة الثانية من الفريق المعتمد لتطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية

وأشار التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه قد شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية تسليم الشهادات للدفعة الثانية من الفريق المعتمد لتطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).



وأكد الدكتور رضا حجازي أن اتفاقية "الشراكة المصرية اليابانية" في التعليم تدعم المشروع القومي لتطوير التعليم وتحسين البيئة المدرسية، وان الوزارة تستهدف التوسع في المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة المقبلة

وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع وكالة جايكا على تنفيذ برنامج لاعتماد مدربي التوكاتسو، ومنحهم شهادات اعتماد، من خلال لجنة مشتركة تضم خبراء يابانيين في مصر واليابان، وأعضاء من مشرفي المدارس اليابانيين وخبراء مصريين محترفين وذلك لضمان الاستدامة.



وأفاد التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأنه في يوم الاثنين 19 يونيو 2023 عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لتقييم الوضع خلال الامتحانات ، وشدد الدكتور رضا حجازي على عدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة وتطبيق التفتيش بكل حزم، التنبيه على الطلاب بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة

وأكد الوزير على مراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد بداية الامتحان ومراجعة الصيانة الشاملة للجان.

وأكد التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ، أنه في يوم الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ ، قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ الدور الأول بمحافظة الشرقية، للتأكد من حسن سير وانتظام الامتحانات



وتابع الدكتور رضا حجازي سير الامتحانات على مستوى الجمهورية من داخل غرفة عمليات إدارة الصالحية الجديدة التعليمية.

مراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان



وأكد الوزير حرصه على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط، والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات. ووجه الوزير مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة، وتطبيق التفتيش بكل حزم، وعدم التساهل فى مواعيد دخول الطلاب اللجان ودخولهم فى الوقت المحدد. كما تفقد الوزير والمحافظ عددا من استراحات المعلمين الملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أحمد عبد الرازق الابتدائية التابعة لإدارة الصالحية الجديدة التعليمية والاطمئنان على مستوى التجهيز بها وتوفير وسائل الراحة للمعلمين.



كما تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية.



وأكد الدكتور رضا حجازي ردا على استفسار احدى الطالبات إن أي إجابة في كراسة الأسئلة لن يعتد بها والاجابة فقط في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية



و أكد أن المراقب هو القائد داخل اللجنة وعليه الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان، ووجه بلتشديد على اجراءات استخدام العصا الالكترونية عن بعد داخل اللجان للتأكد من عدم وجود أي أجهزة الكترونية مع الطلاب، وقال للطلاب ثقوا فى نظام التصحيح، ونحرص على أن يحصل كل طالب على حقه كاملًا.



واطمأن الوزير، خلال تفقده لجنة للطالبات بالمدرسة، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا أن المراقب هو القائد داخل اللجنة، وعليه الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.



و تفقد الوزير والمحافظ أيضا لجان الطلاب بالمدرسة للاطمئنان على مستوى أدائهم فى الامتحان، والتأكد من قيامهم بتسجيل بياناتهم على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بصورة صحيحة، موجها السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وفي إطار زيارته التفقدية للجان الثانوية العامة بالمحافظة، تفقد الوزير والمحافظ أيضا لجان مدرسة الصالحية للتعليم الأساسي بالصالحية القديمة.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد (761055) ألف طالب/ طالبة

إعلان أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية



وقال التقرير : في يوم الأربعاء 21 يونيو 2023 ، أدى طلاب مدارس المكفوفين صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك فى مادة اللغة الإنجليزية (الورقة الثانية) بإجمالي عدد (255) طالب / طالبة ، كما شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى احتفالية إعلان أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية Microsoft Office Specialist World Championship، والمؤهلين لتمثيل مصر فى المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية



وأوضح التقرير أنه في يوم الخميس 22 يونيه 2023 ، ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وقررت اللجنة التنفيذية منح فرصة أكبر للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية استجابة لرغبات أولياء الأمور، والسماح بالتقدم للمدارس من الطلاب الحاصلين على مجموع يعادل (98%) فأكثر من المجموع الكلي، وإلغاء شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم)، كما يمكن للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع يعادل (95%) فأكثر من المجموع الكلي، التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين بشرط حصوله على الدرجة النهائية في مادة واحدة فقط على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم).