رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
الصحة: استقبال 107 آلاف مكالمة على خط الطوارئ 137 خلال يناير 2026

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تطوير خدمات الطوارئ الطبية وتسريع التدخل في الحالات الحرجة، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، لتوفير أسرّة الرعايات والحضانات والطوارئ والجراحات التخصصية الدقيقة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، للارتقاء بجودة الخدمات الطارئة المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مركز النداء الآلي 137 للرعاية الحرجة والعاجلة استقبل خلال يناير 2026 نحو 106 آلاف و743 مكالمة، شملت خدمات الرعايات والحضانات والطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته، مع المتابعة المستمرة لتوفير الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى 7372 مكالمة عبر الخط الساخن 16474 للحالات الحرجة، وتقييم 2063 حالة طارئة ضمن مبادرة «كل ثانية حياة» للقساطر والدعامات القلبية العاجلة ومنظم ضربات القلب، من خلال تدخل سريع لتوفير الإجراء الطبي المناسب في المستشفيات المجهزة لحالات السكتة القلبية..

استحداث غرفتي عمليات وطوارئ

ومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، إلى استحداث غرفتي عمليات وطوارئ في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، بالتنسيق مع الغرفة المركزية للرعاية الحرجة، لتقديم خدمات 137 ورعايات مصر والتحكم الرئيسي والدعم لحالات السموم والحروق، مع تجهيزهما بأعلى المستويات وتدريب العاملين عليهما لضمان التدخل السريع والرعاية الشاملة.

وأضاف أن المنظومة سجلت 69 ألفًا و633 طلب رعاية مركزة وحضانات، تم تسكين 46 ألفًا و629 حالة داخل نفس المستشفيات المكود منها البلاغ، إلى جانب تسكين 23 ألفًا و4 حالات عبر المشروع القومي للرعايات والحضانات.

وأكد الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، التنسيق مع منظمة الصحة العالمية وجهات الدولة المعنية (وزارة الداخلية، الدفاع، التأمين الشامل، التأمين الصحي، المعاهد التعليمية، المجلس الصحي المصري، جامعات الأزهر، أمانة المراكز المتخصصة) لصياغة استراتيجية وطنية لعلاج الحروق، مع التركيز على رفع كفاءة الكوادر البشرية ومؤشرات الأداء.

ولفت إلى تنفيذ حملات مرور ميدانية مكثفة شملت 7 محافظات و52 مستشفى، لمتابعة انتظام أقسام الطوارئ والرعايات والحضانات وعيون الموت وبنوك الدم، وضمان توافر المستلزمات الطبية الطارئة.

وتؤكد الوزارة حرصها المستمر على توفير خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة عالية، والمتابعة الدورية لجميع الأقسام، لضمان سرعة الاستجابة، تقليل قوائم الانتظار، وتطوير مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

