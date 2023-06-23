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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان: الحوار الوطني عمل على حلحلة الأوضاع وفتح الجسور المغلقة| فيديو

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرك أن استمرار الشرعية التي قامت عليها ثورة 30 يونيو، وهي شرعية الشعب، وليست شرعية مؤسسة، وتحولها إلى جمهورية جديدة.

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وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن الجمهورية الجديدة ليست شعاراً على الشاشات، ولكنها شيئاً كبيراً للغاية يجري بناؤه.

وأوضح أن الرئيس السيسي أدرك أن بناء جمهورية جديدة بحاجة إلى الشركاء، ولذلك تحالف 30 يونيو والجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في 3 مايو، هي نفسها ذات الوجوه والأسماء والأشخاص.

ولفت إلى أن الحوار الوطني هدفه الرئيسي أن نتحاور، ويعني ذلك “الحالة والقضايا”، و"الحالة" بالنسبة له، أهم من “القضايا”، متابعا: «الحالة يعني الحلحلة وفتح القنوات والجسور التي سُدَّت لفترة طويلة ولم يستفد أحد من هذا الانسداد، بينما القضايا نناقشها في اللجان».

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