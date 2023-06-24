فيريرا بيعاند.. محمد صلاح يكشف أسباب إنهيار فريق الزمالك

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن السر وراء انهيار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المدرب البرتغالي فيريرا.

وقال محمد صلاح خلال تواجده ضيفا في برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح :" السبب الرئيسي في انهيار فريق الزمالك هو المدرب فيريرا وقد يختلف معي الكثير.

وتابع: ليه بقول فيريرا لأنه، لما حصد بطولتي الدوري والكأس كان قوام الفريق شباب لان القيد واقف وقتها.

وواصل:" لما اللجنة التابعة للنادي الزمالك حصدت صفقات أجنبية في الموسم الجديدة ، وعلي رأسهم سامسون، قام فيربرا بتهميش دورهم ومش عايز أقول انه كان بيعاند.

و استكمل :" كان لازم يعطي الفرصة الكاملة لكل صفقة حتى تقدم ما لديها، لكن فيريرا بسبب العند حكم عليهم من بدري انهم دون المستوى.