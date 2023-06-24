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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا الويشي يتحدث عن مفاجأة المعلم وسر رحيله عن الأهلي

صدى البلد

أكد رضا الويشي مهاجم السكة الحديد أن المعلم حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني كان صاحب أكبر مفاجأة في مشواره بعدما قام بضمه وهو لاعب في دوري القسم الثاني.
وأضاف الويشي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أنه لم يتخيل أن ينضم للمنتخب الأول بعدما سجل 10 أهداف في أول 13 مباراة بدوري القسم الثاني بعدما كان لاعباً مغموراً وانضم من كهربا طلخا للسكة بقرار من المدرب أسامة عرابي.
وأشار إلى أن اللعب بجوار جيل رائع من اللاعبين العظماء في الجيل الذهبي للأهلي بعد انتقاله عام 2007 ظلمه لأنه لم يحصل على فرصة المشاركة وهو ما دفعه للرحيل.

رضا الويشي السكة الحديد مهاجم السكة الحديد حسن شحاته المعلم حسن شحاتة

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